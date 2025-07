Gustavo Petro publicó comunicado denunciando “manipulación” de la ayuda humanitaria en Gaza; este es el documento

Sumado a ello, anotó el mandatario colombiano en ese comunicado de prensa: “Lo que se ha instaurado no es un canal humanitario, sino una red de humillación. Se niega el acceso libre y seguro a la ayuda internacional, se impide la entrada de trabajadores humanitarios con independencia y se expulsa a organismos que, como la UNRWA, han sido pilares del auxilio a millones de refugiados”.

A renglón seguido, dijo: “Las cifras hablan por sí solas, pero hay cosas que los números no pueden expresar: los cuerpos esparcidos alrededor de camiones de ayuda, las manos vacías de niños esperando alimentos que nunca llegan, la desesperación de madres viendo morir a sus hijos por desnutrición o enfermedades prevenibles”.

También advirtió: “No puede hablarse de asistencia humanitaria cuando el acceso depende del capricho del poder que asedia. No puede hablarse de humanidad cuando se asesina a quienes llevan, piden o reparten pan. No puede hablarse de neutralidad cuando los corredores humanitarios son definidos por quienes lanzan las bombas. Desde este gobierno alzamos la voz; lo hacemos no por cálculo, sino por convicción.”.