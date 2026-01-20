Gustavo Petro publicó mensaje que indignó a la comunidad de médicos: “Dan ganas de llorar”

Un fuerte intercambio de mensajes se dio en la plataforma digital de X, entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la comunidad de médicos por una publicación del mandatario colombiano que generó indignación en ese gremio.

La polémica declaración que dio el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue la que inicialmente desató una ola de indignados comentarios.

El alto funcionario del Gobierno nacional soltó una llamativa frase de “los ricos también lloran” ante el llanto del personal del hospital San Rafael. Situación que quedó en evidencia en una rueda de prensa por parte de Luis Fernando Arroyave, gerente de ese centro médico, quien dejó en evidencia la crisis en el sistema de salud.

Frente a esa situación y la polémica que salpica al ministro de Salud, la comunidad de médicos expresó en su cuenta de X: “Dan ganas de llorar. Cuando un ministro de salud le responde a un acongojado gerente de un hospital empobrecido como el San Rafael de Itagüí, mismo que está diseñado para atender los estratos más bajos de la población: ‘Los ricos también lloran’. DAN GANAS DE LLORAR, y mucho”.

Mensaje que llamó la atención de Gustavo Petro: “El hospital de San Rafael de Itagüí tiene indicios de una gran corrupción”.

Pero ese mensaje del presidente generó indignación en la comunidad de médicos: “Resulta que entonces el no pago de las deudas es un castigo por corrupción. ¿Para quién? ¿Para el gerente Arroyave? ¿O los 460 empleados (enfermeras, médicos, auxiliares, camilleros, vigilantes) que no perciben sueldo hace cuatro meses? Suponemos que ya existen las denuncias correspondientes de corrupción ante los organismos correspondientes”.

Finalmente, Jaramillo manifestó: “Los ricos también lloran. Voy a decir algo que es muy importante. Ahí hay dos hospitales. El San Rafael es un hospital departamental. Y el hospital del sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. San Rafael no le presta la Nueva EPS, sino ortopedia, ortopédico. Ortopédico, ¿cierto? Sí hay una deuda. La deuda que hay es de 6.000 y la nueva EPS se ha comprometido a pagarla”.