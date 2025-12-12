Suscribirse

Gustavo Petro se metió en la política de EE.UU. y lanzó advertencia a congresista: “Espero no pierda las elecciones”

El presidente colombiano ha sostenido varios roces con congresistas de Estados Unidos.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 11:31 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro empezó la recta final de su Gobierno con una agresiva política exterior. | Foto: Presidencia.

Este viernes 12 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado activo en las redes sociales, especialmente desde su cuenta personal de X publicando varios mensajes.

En una de las publicaciones, el mandatario colombiano se metió de lleno en la política de Estados Unidos y le respondió un mensaje al congresista republicano de ese país, Carlos Giménez.

Contexto: “Me saca de la Presidencia”: declaración de Gustavo Petro generó revuelo en las redes sociales; el video se volvió viral

“Me gustaría ver a los representantes de la ciudad de Miami examinando las duras consecuencias que la crisis climática tiene sobre el Estado de la Florida”, dijo Petro.

Y avanzó en post: “El principal problema de Miami hoy se llama crisis climática. Espero representante no pierda usted las elecciones por su ciudad, por estar calumniando el liderazgo progresista elegido democráticamente en Latinoamérica”.

“Con México logramos una fuerte alianza latinoamericana para superar la crisis climática. Invito al Estado de la Florida a integrarla”, recalcó el presidente.

.
Carlos Giménez y Gustavo Petro han protagonizado fuertes choques en las redes sociales. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

La radical postura del presidente colombiano se dio luego de que Giménez publicara lo siguiente en su cuenta personal de X: “En el Congreso de USA, sabemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum en #Mexico apoya tanto al narcotirano Nicolás Maduro de #Venezuela porque sabe que en cuanto caiga él, caerá ella también por su complicidad con los narcos que han destruido al país”.

Pero esa no es la única pelea que ha tenido Petro, ya que mantiene una aguda confrontación política con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con el que ha intercambiado fuertes acusaciones.

En una ocasión, tildó a Trump de “genocida” y de estar impulsando la “barbarie humana” por los ataques militares de Estados Unidos en el Caribe, los cuales se han enfocado contra de lanchas que al parecer transportan cocaína.

Trump también ha lanzado acusaciones contra Petro, al que calificó como el “líder del narcotráfico”.

Finalmente, la administración de Donald Trump ha proferido varios golpes al presidente colombiano, incluyéndolo en la lista Clinton y retirando su visa para viajar a Estados Unidos.

Contexto: Exministro petrista contó en vivo el motivo por el que Petro no se apersona de los problemas de su Gobierno: “Teoría del caos”

Castigo que también recibió la primera dama, Verónica Alcocer, uno de los hijos de Petro, Nicolás Petro, y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

