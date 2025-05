Habla por primera vez el padre biológico de dos de las niñas que estuvieron perdidas en la selva del Amazonas. Duró siete años sin saber de ellas

Un mes después, tras insistir en las llamadas, Magdalena contestó el teléfono. “Magdalena, ¿qué pasó? Los niños están llorando, y usted… No crea que hizo cosas buenas. Eso es abandono a los hijos, tenga consideración por los niños”, le reclamó. Ella no respondió y colgó el teléfono. “Le rogué como 15 veces para que volviera a la casa, pero siempre me dijo que no regresaría a La Chorrera”, contó Andrés.

Andrés le dijo a SEMANA que Magdalena quizás huyó de su lado por su enfermedad. Y contó que Fátima Valencia, su suegra, fue quien le giró el dinero a su esposa para que escapara de su lado. “Me escondieron mis hijas, no me permitieron verlas durante años”, narró el padre.

“Ranoque fue agresivo. Yo le reclamé porque él les había cambiado el apellido a las niñas en los medios de comunicación. Le pregunté con qué derecho lo había hecho si ellas no eran Ranoque, sino Jacobombaire; no eran sus hijas. Él, quien me dijo que yo no sabía quién era él, me afirmó que estaban bajo su cuidado, pero le recordé que su madre se las había llevado a escondidas. Ella, prácticamente, secuestró a las niñas y mi hermano nunca supo de ellas. El papá existe y aquí estamos”, narró Rosamira.