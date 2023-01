“Hace futurología sin fundamento, poniendo en riesgo a millones de colombianos”, el nuevo sacudón de Cabal a la ministra de Minas

Una nueva arremetida realizó en las últimas horas la senadora y exprecandidata presidencial uribista María Fernanda Cabal contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a quien señaló que poner en riesgo a los colombianos por su “delirio progresista”.

“Ayer Irene Vélez dijo en Pregunta Yamid, que en 8 años el mundo estará descarbonizado. Hace futurología sin fundamento, poniendo en riesgo a millones de colombianos por mantenerse en su delirio progresista, sin sustento real. ¡Las imposiciones del gobierno son un peligro!”, manifestó la congresista por el Centro Democrático.

Ayer Irene Vélez dijo en Pregunta Yamid, que en 8 años el mundo estará descarbonizado. Hace futurología sin fundamento, poniendo en riesgo a millones de colombianos por mantenerse en su delirio progresista, sin sustento real.



¡Las imposiciones del gobierno son un peligro! — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 27, 2023

La ministra Irene Vélez parece no salir de la tormenta política que generó la confirmación de que Colombia no firmará nuevos contratos de exploración petrolera y haberse apoyado para esa decisión en un informe que, según varios expertos, tiene análisis e interpretaciones equivocadas.

Aunque la funcionaria defendió el estudio, elaborado por la cartera de Minas y Energía y publicado a finales del año pasado, varios sectores políticos siguen pidiendo su renuncia y ya algunos han hablado de realizar una moción de censura en el Senado contra la ministra.

Diferentes sectores han criticado la decisión de Colombia de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. - Foto: Ministerio de Minas

Ante este panorama, Cabal se despachó hace un par de días contra la ministra Vélez. “Qué falta de criterio y capacidad para asumir responsabilidades. El desastre minero-energético es responsabilidad de este Gobierno populista y de sus funcionarios incompetentes”, manifestó la congresista uribista.

Las críticas a la jefa de la cartera de Minas no solamente provinieron de los sectores de derecha. El excongresista y dirigente del Movimiento Dignidad, Jorge Enrique Robledo, manifestó que Vélez “debe renunciar inmediatamente a su cargo”, ya que, según él, “sobre petróleo y gas dio cifras que no son ciertas y porque en el informe falsificaron las firmas de la viceministra de Minas y de otro alto funcionario, que no lo firmaron”.

Robledo, quien durante varios años fue integrante de la Comisión Quinta del Senado, en la cual se debaten este tipo de temas, ha sido uno de los principales críticos del Gobierno Petro, y, sobre la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración, dijo que era un “dañino oso internacional”.

De igual manera lo manifestó el senador por Cambio Radical David Luna, uno de los congresistas más críticos del Gobierno Petro, quien le pidió a la ministra Irene Vélez dejar de mentir y de “insultar la inteligencia de los colombianos”.

El senador por Cambio Radical David Luna, quien fue uno de los primeros en pedir la renuncia de la ministra Irene Vélez. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Hoy formalmente pido su renuncia, y lo hago porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico y que señala que Colombia tienen reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado”, afirmó Luna.

El congresista criticó duramente a la funcionaria y le dijo que “incluyó en el informe nombres de funcionarios del ministerio que no estaban de acuerdo” con dicha publicación. “Hoy usted le está faltando a la verdad a Colombia, a su Gobierno y a sus ciudadanos. Por esa razón debe renunciar”, le dijo el senador Luna a la ministra de Minas.

La ministra Vélez no ha dudado en salirle al paso a la controversia y explicar los datos que soportan el documento “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, con base en el cual se habría hablado de reservas de hidrocarburos hasta el 2037 y se habría decidido no firmar nuevos contratos.

Según la funcionaria, no se trata de un informe de reservas, sino que en este se exponen “cifras potenciales para tener conversaciones propositivas, unificar cifras del sector, comprender cuáles son los contratos en fase cero y suspendidos y entender que, además de las reservas probadas, hay otros recursos de los cuales se beneficiaría el país”.

La funcionaria, igualmente, dijo desconocer que haya inconformismo de algunos funcionarios relacionados con el informe.