“Hay que corregir el rumbo”: expresidente Uribe insiste en señalar a gobierno Petro por crisis de la salud y la economía en el país

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó nuevas críticas al Gobierno nacional y a sectores de la oposición en un video publicado en su cuenta de X en la que cuestionó el impacto de las políticas económicas y sociales sobre los trabajadores colombianos.

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Uribe aseguró que el salario mínimo en el país “se anula” por factores como el aumento en los costos de los medicamentos y la vivienda.

Según el exmandatario, los ciudadanos están destinando una parte significativa de sus ingresos a cubrir gastos en salud, situación que atribuyó directamente a la gestión del presidente Gustavo Petro. En ese sentido, afirmó que el sistema de salud atraviesa una crisis que, en su criterio, ha sido provocada por las decisiones del actual Gobierno.

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El exmandatario cuestionó las políticas económicas del gobierno Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En sus declaraciones también hizo referencia al senador Iván Cepeda Castro, a quien señaló de promover medidas que, según dijo, profundizarían los problemas actuales. Uribe advirtió que propuestas como mayores impuestos y una mayor intervención estatal en sectores como la salud podrían agravar la situación económica.

El exjefe de Estado también se refirió al encarecimiento de la vivienda, indicando que muchos trabajadores están destinando hasta el 50 por ciento de sus ingresos al pago de arriendos, en medio de lo que describió como una falta de oferta de vivienda social.

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Gustavo Petro y pancarta sobre la crisis en el sistema de salud. Foto: Pantallazos tomados de la historia que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de Instagram el 13 de abril de 2026

A esto sumó preocupaciones sobre el empleo, al señalar que las condiciones actuales, entre ellas impuestos, recargos laborales y problemas de seguridad, estarían afectando la capacidad de los empresarios para generar nuevos puestos de trabajo.

“Hay que corregir el rumbo”, destacó.

En contraste, Uribe destacó las propuestas de la senadora Paloma Valencia, quien ha planteado la reducción de impuestos como una estrategia para incentivar la creación de empleo y fortalecer la confianza empresarial. Según explicó, estas medidas permitirían mejorar las condiciones para el pago de salarios y dinamizar la economía.