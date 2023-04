“Hay una sensación de traición”: Juan Carlos Losada explica por qué los animalistas están inconformes con el Gobierno Petro

SEMANA: ¿El proyecto que busca prohibir las corridas de toros corre riesgo de hundirse?

Juan Carlos Losada (J.L.): Sí, está pendiente de un hilo. De hecho, si las intervenciones de quienes se oponen al proyecto no hubieran sido tan largas el día de la discusión, y seguramente se hubiera pasado a votar, creo que el proyecto se hubiera hundido. Conté los votos de las personas que estaban dentro del recinto y en casi todo el tiempo de la sesión estuvieron en mayoría quienes quieren hundir el proyecto. El proyecto tiene muchas probabilidades de hundirse.

SEMANA: Los ministerios de Trabajo, Hacienda y Cultura emitieron concepto negativo frente al proyecto. ¿Cree que esto muestra poca disposición del Gobierno de continuar con el respaldo?

J.L.: Lo que quisiera pensar es que es una total descoordinación por parte del Gobierno nacional. Lo que muestra es que en este momento el Gobierno está hecho un zaperoco. No puede ser que haya una directiva expresa del presidente Gustavo Petro, que ha sido socializada además con todas las bancadas de los partidos de gobierno y priorizado por el ministro del Interior, y que los ministerios no se enteren de que esa es la directriz. Muestra una desconexión total entre las entidades del Gobierno y una descoordinación que puede terminar en el hundimiento de un proyecto que es del corazón del presidente de la República y de quienes lo apoyamos en la segunda vuelta. Yo no querría pensar que es una mala voluntad del presidente de la República. Creo que es el ejemplo perfecto del desorden en el que está el Gobierno en este momento.

Representante Juan Carlos Losada. - Foto: JONATHAN CHIQUIZA

SEMANA: ¿Los animalistas se sienten defraudados por el Gobierno Petro?

J.L.: Yo sí me siento terriblemente defraudado con lo que ha pasado en estos meses del Gobierno con los temas de los animales. En primer lugar, porque ha sido absolutamente imposible concertar un artículo en favor de los animales para la creación del sistema nacional de protección y bienestar animal en Colombia en el Plan Nacional de Desarrollo. Los representantes y las senadoras animalistas hemos tenido múltiples controversias con la ministra Cecilia López Montaño, así como con el DNP y por supuesto con las comisiones de ponentes del Congreso, que han eliminado ese artículo. Es inaceptable en un Gobierno que juró ser el que iba a sacar adelante las reformas que se necesitan en favor de los animales en el país.

SEMANA: ¿Cómo van los avances en torno del artículo en favor de los animales en el Plan Nacional de Desarrollo?

J.L.: Justamente tuvimos una reunión en esa materia esta semana. Lo que nos deja evidenciar el artículo que nos propone el Gobierno es que definitivamente ha sido la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien al interior del Gobierno está ganando este pulso. Por supuesto, ella lo que está haciendo es defender los intereses de los grandes sectores productivos agrarios, que utilizan a los animales en su producción. Es decir, los grandes gremios animales, Fedegán, Porkcolombia y Fenavi, que han dominado por décadas los temas de bienestar animal al interior de ese Ministerio. Ellos ven como inconveniente tener que tomar medidas en favor de los animales, como si eso fuera en detrimento de su actividad productiva. Lo que demuestra la evidencia internacional es que entre mejores reglas de bienestar animal haya en las cadenas de producción, mayor es la productividad. Odio ese argumento porque yo hago parte de la filosofía de la liberación animal. Pero, al mismo tiempo, ellos no tienen ningún argumento para impedir que el Ministerio de Ambiente sea el ente rector del sistema de bienestar y protección animal que se propone.

Ministra de Agricultura, Cecilia López - Foto: Ministerio de Agricultura

Para mí, en lo que más defraudado me he sentido en este Gobierno es en la actitud de la ministra Cecilia López. Terminó siendo la defensora a ultranza de Fedegán. No solo es en el tema de animales, sino también en la compra de tierras, cuando sabemos perfectamente de los despojos históricos que se han generado a través de la actividad ganadera. Sin embargo, ella insiste en que hay que comprarle las tierras a Fedegán y todo eso es avalado por el Gobierno, con el nombramiento de José Félix Lafaurie como negociador con el ELN. Ahí sí hay una sensación de traición por parte del Gobierno a toda la comunidad animalista. Para nosotros es incomprensible.

SEMANA: Lo escucho muy molesto con el Gobierno...

J.L.: Estoy un poco perplejo. Lo mío es una sorpresa porque yo nunca me imaginé que fuera a ser como ha sido hasta ahora.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: guillermo torres

SEMANA: ¿Qué le piden al Gobierno?

J.L.: Creo que se necesita un liderazgo más fuerte por parte del presidente Gustavo Petro con sus ministros. Creo que la línea tiene que quedar muy clara porque siento que hay Ministerios que están como ruedas sueltas, sin haber entendido quienes eligieron al presidente. Es el caso de los animalistas. Hoy no solamente somos una fuerza activista, somos una fuerza política que obtuvo en las elecciones pasadas más de 180 mil votos. Sin embargo, estamos siendo tratados como si fuéramos un grupo político de segunda categoría para privilegiar a los mismos que han sido privilegiados por todos los gobiernos. Le estamos pidiendo al presidente Petro que ejerza ese liderazgo con sus ministros, que dirima estas situaciones de manera efectiva y eficiente para que quienes votamos por el presidente no sintamos que echamos el voto a la basura.