Hernán Cadavid responde a advertencia de Gustavo Petro sobre supuesto golpe de Estado en su contra: “Deje los delirios”

El congresista le responde contundente al mandatario, informándole que es él quien lo denuncia ante organizaciones internacionales y que no se trata de un intento de golpe de Estado.

Efraín Cepeda, presidente de la Cámara de Representantes, le respondió a Petro y su particular versión sobre el golpe de Estado: “Presidente, cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso de la República. Acá no jugamos con la democracia”.