Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

Finagro, la banca de desarrollo vinculada al Ministerio de agricultura, informó que solicitó información a Serfinanza para verificar una operación creditricia que benefició a Juan José Laufaurie, hijo que Maria Fernanda Cabal, y que mantiene activo un procedimiento de control para determinar si hubo incumplimientos en las condiciones de crédito.

La entidad advirtió que, de comprobarse irregularidades que ameriten la cancelación de la operación, se exigirá el reintegro de los recursos al intermediario financiero y se trasladará la información a las autoridades competentes.

Una investigación había revelado que Lafaure, también hijo del ganadero José Félix Lafaurie, habría accedido a un crédito de redescuento por $400 millones y a un incentivo de Capitalización Rural (ICR) presentado como subsidio para pequeños productores.

Finagro explicó en un comunicado que la responsabilidad de clasificar a un solicitante como “pequeño, mediano o grande productor” corresponde al intermediario financiero —en este caso, Serfinanza— y que la entidad registra operaciones con base en la presunción de legalidad de las certificaciones que presentan bancos y cooperativas.

Ante la difusión de nuevos hechos en medios, Finagro dijo haber activado su proceso de verificación y solicitó la información pertinente a Serfinanza para aclarar la operación.

Según lo investigado, el 22 de abril de 2024, Lafaurie se presentó ante una sede bancaria en el Cesar como “pequeño productor” y aportó documentación con activos e ingresos que cumplían los umbrales exigidos para acceder al crédito y al ICR. Además, el crédito habría sido respaldado en un 80% por el Fondo Agropecuario de Garantías y que parte del monto fue subsidiado por Finagro.

José Felix Lafaurie defendió la gestión y negó conflicto de interés; por su parte, Juan José Lafaurie publicó un mensaje en redes en el que calificó la investigación como “injuriosa y calumniosa”.

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/9cTjne77GO — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) December 16, 2025

De acuerdo con la investigación de Daniel Coronell, divulgada por Cambio y W Radio, el crédito tenía como propósito la siembra de palma de aceite en un predio conocido como la Hacienda Guadalajara, propiedad de la sociedad Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., que adquirió el terreno a José Félix Lafaurie y cuyos socios incluyen a Maria Fernanda Cabal y varios y sus hijos.