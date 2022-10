“Hipócritas, luego andan hablando de austeridad”: Polo Polo arremete contra el Gobierno Petro

Los lujos en los que invirtió recientemente la Presidencia de la República avivaron un creciente debate en el país, pues el mismo gobierno ha defendido una supuesta bandera de austeridad.

En dos compras realizadas en los últimos días, a través de la tienda virtual de la plataforma Colombia Compra Eficiente, la Presidencia adquirió electrodomésticos de lujo y lencería de hogar para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Todo se realizó a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

La orden de compra 96358 incluye, entre otras, los siguientes elementos:

Un televisor Samsung de 85 pulgadas, por un valor de $27.499.900.

Un televisor Samsung de 70 pulgadas, por $10.867.000 pesos.

Una licuadora digital de diez velocidades, por $1.846.000 pesos.

Una cubiertas de vitrocerámica eléctrica Le Cuisine, por $7.338.400.

Dos cubiertas de vitrocerámica inducción Le Cuisine, por $34.815.000 pesos.

En su conjunto, los elementos que se incluyeron en la compra suman un total de $93.084.400.

Pero estos electrodomésticos no fueron el único lujo en que se incurrió. Hay una segunda compra, con el número 96479, con lencería de hogar para la Casa de Nariño y la Casa de Huéspedes de Cartagena, por un valor de $79.999.800. Dicha compra incluye dos plumones de ganso por $8.159.800 pesos, cuatro Duvet de 500 hilos por $11.560.000, ocho duvet king tela 300 hilos por $15.200.000, y cuatro juegos de cama de tela de 500 hilos, por $8.440.000, entre otros.

La arremetida de Polo Polo

Como era de esperarse, este hecho no pasó de agache y menos para los sectores de oposición. Por ejemplo, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, a través de su cuenta de Twitter, dejó un fuerte mensaje sobre el tema.

“Buenos días y excelente semana a todos, pero no a esos que se gastan 4 millones en plumas de ganso, a esos no. Hipócritas! Luego andan hablando de austeridad, por eso no creo en sus lágrimas de victimización. Solito se les está cayendo el discurso”, expresó Polo Polo.

Ante la polémica, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, salió en defensa de dos compras hechas en los últimos días para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que incluyen electrodomésticos de lujo y fina lencería de hogar.

“Amoblar las casas privadas es un deber del Dapre luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras, como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente”, dijo Lizcano en Twitter, citando el artículo publicado por SEMANA.

“Le solicito que la ponga a hacer algo”, la petición de Polo Polo sobre Francia Márquez al presidente Petro

Luego de tanta ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez, que volvió a los micrófonos de la prensa nacional, hablando con Vanessa de la Torre sobre tanto silencio, la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro sigue lanzando pullas directo y sin censura.

Tal como lo ha hecho el representante a la Cámara por las comunidades negras Miguel Polo Polo, quien el pasado jueves -29 de septiembre- le pidió al presidente que “ponga a hacer algo a esa pobre señora; la vagancia la tiene insoportable”.

Todo ello porque después de la marcha del lunes 26 de septiembre, a la que asistieron miles de colombianos en el país, una mujer se refirió a Márquez de manera despectiva e hizo un comentario racista, llamándola “simio”; situación ante la cual la Policía Nacional inició una búsqueda para judicializar a la mujer que profirió dichos insultos.

Por lo tanto, el representante se molestó, ya que la vicepresidenta Francia Márquez -que no se había presentado para representar a Colombia en el funeral de la reina Isabel II, como era su deber (sino que asistió la primera dama, Verónica Alcocer), porque el presidente se encontraba en Estados Unidos y en el país quedó encargada la ministra de Trabajo- apareció para ‘defenderse’ de dichos comentarios y no para cumplir con sus labores.

“Al parecer, Francia está tan desocupada que su función ahora es llevar a los estrados judiciales a todo el que le diga ‘mico’ o ‘gorila’”, trinó el congresista.