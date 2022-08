“Hipócritas”: Polo Polo arremete contra representantes del Pacto Histórico por no reducir su salario

Miguel Polo Polo sigue causando controversia con sus intervenciones en la Cámara de Representantes y opiniones en redes sociales.

Esta vez criticó de manera directa a quienes en el recinto político donde se encuentra son partidarios del Pacto Histórico refiriéndose al tema de los salarios de los congresistas.

¿Entonces el Pacto Histórico, que apoya subirle impuestos a los empresarios, a la clase media y a los más pobres, utilizando la salud como excusa, no apoya la reducción del salario de los congresistas? Es muy fácil pedir plata sin poner del bolsillo propio, ¡hipócritas!”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

¿Entonces el pacto histórico, que apoya subirle impuestos a los empresarios, a la clase media y a los más pobres, utilizando la salud como excusa, no apoya la reducción del salario de los congresistas?

El tema de la reducción del salario de los congresistas es algo que ha generado polémica. En días pasados, el senador Jota Pe Hernández estuvo en Vicky en Semana hablando de las firmas que ha recogido para el proyecto de ley que trata sobre la reducción del salario y allí contó la historia de una senadora de los partidos alternativos a la que se encontró en un ascensor del Capitolio y le dijo que no firmaría ese proyecto.

“Me encontré a una senadora, que prometió la reducción de ingresos para congresistas, y le dije amablemente: ‘quiero, por favor, que me permita enviarle mi proyecto para que lo estudie y se adhiera’. La respuesta fue muy grosera”, dijo Hernández en el programa.

Agregó que no la respaldaba porque necesita el dinero. “Me contestó: ‘yo con eso no voy. No me voy a bajar mi sueldo por nada del mundo porque yo lo que necesito es plata’. A mí me dejó sorprendido porque yo soy nuevo. Me dejó impactado, es gente que le importa cinco cumplirle al pueblo. Es gente que ya está acostumbrada a traicionar a quienes los eligen”, dijo el senador de la Alianza Verde.

Contó que también le sorprendió porque se trata de una congresista que lleva varios años en el Congreso, pero aclaró que no quería revelar de quién se trata porque eso podría afectar las relaciones con esa bancada, que en este caso es el Pacto Histórico.

Catherine Juvinao dice que congelarán salario, mas no lo reducirán

La congresista Catherine Juvinao afirmó que, supuestamente, tenían la expectativa de que este proyecto empezara a regir una vez fuera expedido el acto legislativo, pero que no será posible.

“En Colombia, a los trabajadores no se les puede desmejorar sus condiciones laborales, ni siquiera si el trabajador lo acepta. Esos derechos son irrenunciables, según la ley colombiana. Entonces qué es lo que estamos haciendo nosotros. Para zanjar que el tema del salario no siga aumentando de forma indiscriminada, indignante, proponemos la congelación inmediata (...); el congelamiento entraría ya y, en los próximos cuatro años del actual Congreso, el salario no sube un solo peso”, señaló en Vicky en Semana.

Por lo tanto, explicó que, mientras el actual Congreso tramita este acto legislativo, “para zanjar todo ese tipo de irregularidades con lo que lo han tumbado antes”, finalmente entraría en vigencia en 2026.

“Todo esto queda zanjado con el objetivo de que esta vez sí se apruebe. Nosotros estamos haciendo esas modificaciones es para que se apruebe. Podríamos proponerlo antes; ‘que no, que nos bajemos los salarios mañana, y que nos reduzcamos las vacaciones mañana’. Claro, eso sería muy bonito y yo quedaría muy bien, pero se hunde porque aquí se ha hundido trece veces “, afirmó la representante a la Cámara.