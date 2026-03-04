“Hoy, cuando denuncio corrupción en el Gobierno, al petrismo no le gusta”: Katherine Miranda habla del ataque a su sede de campaña

La sede de la candidata al Senado y representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda, de la Alianza Verde, fue vandalizada en las últimas horas.

Miranda reconoce que ha recibido ataques e intimidaciones de sectores afines al presidente Gustavo Petro y por eso no descarta que este hecho pueda estar relacionado.

En entrevista con SEMANA, la congresista se refirió a esas críticas y argumentó que ella nunca ha cambiado sus posturas, sino que han sido los mismos petristas los que se han acomodado a la gestión del mandatario pues antes criticaban lo que hoy está haciendo.

La representante Katherine Miranda dijo que tiene temor de una continuidad del Gobierno. Foto: Paula López

“Si vamos a hablar de traición, quien traicionó realmente esos postulados, principios y valores, fue el propio Gobierno nacional. Yo no, yo me mantengo absolutamente firme. Las cosas que critiqué en el gobierno de Iván Duque las critico exactamente en el gobierno de Gustavo Petro, yo no cambio de principios, no modifico mis banderas de acuerdo al gobierno de turno”, aseguró.

Miranda recordó que fue ella quien alertó del caso de Centros Poblados y que en ese momento los petristas la respaldaron mientras los uribistas la criticaban.

Igualmente, mencionó que cuando se denunció el bombardeo en el que había menores de edad en el gobierno anterior, los petristas, entre ellos el presidente e Iván Cepeda, cuestionaron esos hechos.

“Iván Cepeda, de hecho, fue hasta la Corte Penal Internacional (CPI) a denunciar al gobierno de Iván Duque por delitos de lesa humanidad. Hoy, cuando los bombardeos los hace Gustavo Petro y caen niños, ahora sí a los petristas les parece blanco legítimo. Esos cambios de postura frente al gobierno, a mí sí me parecen una traición”, afirmó Miranda.

Katherine Miranda denuncia que su sede en Bogotá fue vandalizada

La representante cuestionó que el presidente Petro tenga un discurso en contra de la política tradicional, clientelista, de los partidos políticos, pero que esté hoy aliado con ellos.

Diego Bonilla, editor político de SEMANA, conversó con Katherine Miranda. Foto: Paula López

“Son los que le están sacando adelante las iniciativas en el Congreso de la República. A mí eso me parece bastante chistoso, no solamente en términos electorales, por ejemplo, hablan de cómo se están robando las EPS, pero más del 50 % hoy están intervenidas por el Gobierno de Gustavo Petro y quienes las manejan son ellos”, afirmó Miranda.

La congresista dijo que sabe que será difícil conseguir los votos para llegar al Senado, pero confía en que el voto de opinión la impulse sobre las maquinarias de quienes hacen política en las regiones.

Miranda se refirió a las elecciones del 2026 y dijo que esta vez le genera una alerta que pueda ganar Iván Cepeda porque sería la continuidad del Gobierno e impulsaría ideas como una constituyente u otros hechos que han sucedido con Petro en su mandato.