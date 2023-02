Humberto de la Calle: “el linchamiento a Francia Márquez tiene serio tinte de racismo, clasismo e hijueputismo”

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha sido duramente cuestionada durante estos últimos días por llegar en helicóptero a su lujosa casa, en el sector de Dapa, a las afueras de Cali, donde reside.

Tan elegante Francia Marquez llegando a su nueva casa en Dapa (en la zona deYumbo, Valle del Cauca) en helicóptero artillado. Eso si es vivir sabroso 🤭.

Entre quienes la criticaron, la senadora María Fernanda Cabal, quien dijo recientemente a través de su cuenta en Twitter: “¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”.

Tras lo anterior, el exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, salió en defensa de Francia Márquez.

“La rabia de la señora Cabal es que Francia viva en el mismo condominio que su mamá. Francia paga arriendo con su sueldo y la señora es propietaria de la casa de 3 mil millones. ¡No soportan que descendientes de esclavizados vivan en el mismo lugar del esclavista!”, dijo Bolívar.

Ahora, el senador Humberto de la Calle también salió a defender a la vicepresidenta a través de Twitter y calificó de “linchamiento” las críticas a la funcionaria.

“El linchamiento a Francia Márquez tiene serio tinte de racismo, clasismo e hijueputismo”, dijo puntualmente el congresista este jueves a través de la citada red social.

El pasado 22 de febrero, la vicepresidenta realizó una transmisión en vivo en Instagram para explicar a los colombianos por qué vive en una lujosa casa en el Valle del Cauca y la razón por la que se moviliza en helicóptero. Según ella, es por las preocupaciones por su seguridad, y no es para menos, pues tiempo atrás hallaron explosivos cerca de su residencia.

Además, aprovechó para dejar un mensaje a la senadora María Fernanda Cabal, quien rechazó que la vicepresidenta ahora esté viviendo en el corregimiento de Dapa.

“Tenía preocupaciones sobre mi seguridad y que debía ser más cuidadosa. Me sugirió, entonces, que usara las herramientas que tiene el Estado. Esta no es una cosa de Francia Márquez, todos los presidentes, vicepresidentes y ministros han usado los aviones y helicópteros que tiene el Estado. No tiene solo uno, María Fernanda Cabal”, comentó Márquez.

El presidente Gustavo Petro también rompió su silencio por la ‘lujosa vida’ de Francia Márquez. El jefe de Estado la defendió y atacó a sus críticos.

Ante Dios, el pueblo “y mis ancestros y ancestras” juró la vicepresidenta Francia Márquez, el día de la posesión del presidente Gustavo Petro. - Foto: césar carrión-presidencia

Por medio de Twitter, el presidente Petro arremetió contra los sectores que han criticado a la alta funcionaria, señalando que la molestia con Márquez recae en el color de su piel, lo cual -para su concepto- genera ampolla en sectores de la sociedad.

“Lo que molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido”, trinó Petro.

Frente a este tema, desde la Vicepresidencia le indicaron a SEMANA que, efectivamente, Márquez sí vive en esta zona, a la que debe llegar en helicóptero por motivos de seguridad, ya que así lo recomendó un informe de las Fuerzas Armadas luego de un fallido atentado que le intentaron hacer con explosivos en Suárez, Cauca.

No obstante, la Vicepresidencia indicó que la casa que se ve en las imágenes que circulan por redes no es de la vivienda de Márquez, sino de un vecino. Asimismo, la entidad dejó claro que la alta funcionaria no compró vivienda en este sector, por lo que se desconoce si vive allí en calidad de arriendo o alguna otra modalidad.

Francia Márquez, vicepresidenta de los colombianos, a través de la transmisión que hizo en Instagram para hablar de sus lujos en Dapa y su movilización en helicóptero. - Foto: Foto del video de la cuenta en instagram @franciamarquezm

SEMANA buscó en portales de compra y venta de vivienda y los resultados arrojan que los inmuebles que aparecen allí, ubicados en Dapa, están en su mayoría entre los 1.500 y los 3.500 millones de pesos.

Frente a los arriendos, la búsqueda arroja que el alquiler de alguna de estas viviendas, en la mayoría de los casos, está por encima de los cuatro millones de pesos.

En este sector del Valle del Cauca también tienen propiedades familias adineradas y líderes políticos de este departamento, como la exgobernadora y presidenta del Partido de la U Dilian Francisca Toro.