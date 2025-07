Indignante: el ELN secuestró a un agricultor de 87 años en el Cesar; esta es la tercera vez que lo plagia la guerrilla

El pasado 30 junio, sobre las 4:30 de la tarde, volvieron a llevárselo a la fuerza en la vereda La Cascabela de Aguachica, limítrofe de Río de Oro. No podía sospechar que sufriría de nuevo el mismo calvario, por eso él manejaba su campero Tedios y llevaba a su esposa, enferma de Alzheimer, en el asiento delantero.

Camino de la finca, no tomaba precauciones, iba desprevenido, a sus 87 años pensaba que no las necesitaba. Aunque en Aguachica y su vecino Río de Oro, donde reside, la violencia no cesa. En las últimas semanas, han asesinado a dos policías y herido a varios soldados, en distintos atentados.