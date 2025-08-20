Ingrid Betancourt le reclama a Sergio Fajardo por llegada a su campaña de Mauricio Pava, abogado de Petro y muy cercano a Laura Sarabia

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt criticó al precandidato Sergio Fajardo, quien anunció que trabajará de la mano con el abogado penalista, Mauricio Pava, reconocido en el país por sus defensas jurídicas al presidente Gustavo Petro, al Nobel Juan Manuel Santos y a la excanciller Laura Sarabia.

“¡No me voy a dejar joder de los corruptos! Sé quiénes son, cómo operan y lo que hacen. Viven de la trampa, pero esta vez no les va a servir. Con el apoyo de Dilo Colombia y de mi abogado Mauricio Pava, he organizado un equipo para enfrentarlos jurídicamente. Vamos a dejarlos en evidencia como los impostores de la democracia que son", contó Fajardo en sus redes sociales.

Mauricio pava Abogado | Foto: LESLY SÁNCHEZ

Betancourt, visiblemente molesta, respondió: “Con publicista que trabajó con Gustavo Petro y exabogado del hoy presidente, Sergio Fajardo salió del centro decente para hundirse en el fango petrismo. Pero de pronto así fue siempre aunque en cuerpo ajeno porque todos sus alfiles de la coalición Centro Esperanza salieron a apoyar y gobernar con Petro: Alejandro Gaviria, Luis Gilberto Murillo y Juan Fernando Cristo”.

Y siguió: “Pensándolo bien, sí hay algo en lo cual se parecen Petro y Fajardo: los dos saben lavarse las manos y echarle la culpa a otros”. El matemático antioqueño aún no ha respondido a las afirmaciones de la colombo- francesa.

Pava es un reconocido abogado que ha defendido varias causas en Colombia. Entre sus defendidos aparecen varios expresidentes y candidatos como Sergio Fajardo.

La excanciller Laura Sarabia y el abogado Mauricio Pava. | Foto: SEMANA

Hasta diciembre de 2024 defendió al presidente Gustavo Petro en su investigación penal por la supuesta financiación irregular de su campaña presidencial del 2022 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

En esa oportunidad, Pava solicitó el archivo del caso tras haber recabado toda la evidencia pertinente durante los dos años de investigación.

“Solicito se inhiban de abrir formalmente investigación en contra de nuestro representado (el presidente)”, se lee en el documento que Pava radicó en la Comisión.

En una columna de opinión del diario El Tiempo, el abogado afirmó: “Mi trabajo como defensor del presidente está concluido desde lo penal, ha sido a todas luces una experiencia profesional muy gratificante. Gracias al respeto que siempre me ha sido dispensado, he podido ejercer mi labor de la manera en que mis maestros me enseñaron a hacerlo. Tuve la ocasión de conocer, de primera mano, una realidad histórica para nuestro país, que hoy se continúa escribiendo, y en todo caso cada momento me ha reafirmado el valor de nuestra profesión, de las instituciones, del derecho como la mejor forma de solución de conflictos de cualquier sociedad civilizada, y de la necesidad, hoy, de una conversación democrática entre adultos responsables”.

Armando Benedetti y Mauricio Pava. | Foto: SEMANA