Isabel Zuleta les pasó factura a Angélica Lozano y a Lina Garrido tras la derrota en las urnas que las dejó por fuera del Congreso

Las tensiones políticas tras las elecciones legislativas volvieron a reflejarse en redes sociales luego de que la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta arremetiera contra otras dos dirigentes políticas, quienes ya no serán parte de la corporación en el periodo de 2026-2030.

Lina María Garrido reacciona a su ‘quemada’ en las elecciones

La polémica se desató después de que Zuleta reaccionara a comentarios de la representante Lina Garrido y de la senadora Angélica Lozano, en medio de discusiones sobre los resultados electorales y el respaldo ciudadano que obtuvo cada sector político.

En el mensaje publicado en su cuenta de X, la congresista del Pacto Histórico recordó que su continuidad en el Senado se logró gracias al respaldo obtenido en las urnas y cuestionó a sus contradictores por no haber alcanzado una votación suficiente para asegurar una curul.

Angélica Lozano, pareja de Claudia López, y su mensaje tras ‘quemarse’ en las urnas

Rifirrafe entre Angélica Lozano e Isabel Zuleta. Foto: Redes sociales

“Angélica Lozano y Lina Garrido representan dos expresiones del mismo oportunismo político. Ambas quisieron montarse al bus del cambio cuando pensaron que les convenía, por sus intereses, no los del pueblo. Hoy el pueblo les pasa factura”, escribió Zuleta.

En medio de sus cuestionamientos, Zuleta defendió su trayectoria política y aprovechó el momento para recordar enfrentamientos previos con las dirigentes. En particular, lanzó críticas contra Garrido por sus posiciones frente al Gobierno nacional y calificó de ofensivos algunos comentarios que la representante había hecho en debates anteriores.

Angélica Lozano se ‘quemó’ y su baja votación no le permitirá repetir curul en el Senado

La senadora Isabel Zuleta siempre está del lado de su jefe Petro. Foto: guillermo torres

En palabras de Zuleta, “Lina Garrido, un personaje violento que no solo ha atacado al presidente, sino que lo ha difamado de todas las maneras posibles, también ha hecho política de forma desleal, con cercanía a clanes políticos corruptos en Arauca”.

Las declaraciones también incluyeron reproches dirigidos a Lozano, con quien Zuleta ha tenido diferencias públicas en el pasado. El mensaje fue interpretado por varios usuarios como una forma de “pasar factura” política después del proceso electoral, en el que algunos dirigentes no lograron consolidar el respaldo necesario para mantenerse en el Congreso.

Lina María Garrido perdió la sonrisa después de los escrutinios. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Angélica Lozano, además, me difamó durante el debate de la reforma laboral cuando la expuse y dejé en evidencia sus triquiñuelas. Lo que vimos fue oportunismo, la instrumentalización de sus trabajadores y cálculo político por encima de las convicciones”, repuntó la senadora.