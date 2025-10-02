Suscribirse

Iván Cepeda denunciará penalmente a Daniel Palacios por llamarlo “heredero de las FARC”

Palacios señaló a Cepeda de ser “amigo” del fallecido guerrillero Jesús Santrich.

Redacción Semana
2 de octubre de 2025, 2:00 p. m.
Daniel Palacios e Iván Cepeda.
El precandidato a la Presidencia Iván Cepeda, del Pacto Histórico, presentará una denuncia penal contra el también precandidato Daniel Palacios, después de que este último hiciera afirmaciones contra Cepeda en el marco de una entrevista radial.

“Anuncio que pediré a la Fiscalía General de la Nación que investigue al candidato presidencial Daniel Palacios, quien el día de hoy, en entrevista en El Klub de La Kalle, hizo falsos señalamientos y afirmaciones calumniosas en mi contra”, indicó Cepeda.

Palacios se refirió a Cepeda como “el heredero de las FARC” durante la conversación que tuvo en esa entrevista radial, en la que el periodista le preguntó con cuál de los otros aspirantes a la Casa de Nariño no tiene una buena relación.

Contexto: Alianza entre Iván Cepeda y Carolina Corcho para atajar a Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico no se dará pronto: “Vamos a medirnos”

Entonces, el exministro del Interior se refirió al actual congresista de la bancada del Pacto Histórico como un “amigo” del fallecido guerrillero Jesús Santrich y “heredero de las FARC”.

“Iván Cepeda es el heredero de las FARC, un tipo muy complejo, el mejor amigo de Santrich”, afirmó el político que se encuentra recogiendo firmas que avalen su aspiración a la Casa de Nariño.

Contexto: Gustavo Bolívar lanza alerta a Carolina Corcho e Iván Cepeda sobre Daniel Quintero: “Me da mucho temor”

En esas declaraciones, Palacios también apuntó: “Nunca he visto un político más cercano a las FARC. No solo de las FARC, hizo parte de la mesa de negociación con el Clan del Golfo cuando lo puso Juan Manuel Santos. Es un tipo que se ha dedicado toda la vida a ver cómo les da beneficios, privilegios y tratamiento preferencial a todos los peores delincuentes de ese año. Por eso a ese señor, si lo veo, sí me dan ganas de cambiarme de acera”.

Durante la conversación, Palacios apuntó que Cepeda se encargó de recoger a Santrich cuando este salió de prisión y mencionó el caso de Hugo Carvajal, el exmilitar venezolano encarcelado en Estados Unidos que se refirió a Santrich y a Iván Márquez en su comparecencia ante la justicia.

Contexto: Así respondió Iván Cepeda a pregunta incómoda sobre su candidatura presidencial

“Dicen que a Iván Cepeda se le alborota la úlcera cada vez que lo llaman ‘el heredero de las FARC’. Sus denuncias, señor Cepeda, no me asustan, a mí lo único que me asusta es pensar que Colombia pueda seguir en manos de los bandidos y sus aliados. ¡Mi misión es rescatar a Colombia!”, se defendió Palacios tras conocer la denuncia que presentará Cepeda en su contra.

Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, salió en defensa de Palacios acusando a Cepeda de acudir al lawfare para eliminar a sus contradictores, y calificó a Palacios como un “valiente” por denunciar los supuestos vínculos de Cepeda con ese grupo armado.

