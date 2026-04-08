El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, busca congregar a otros partidos, liderazgos y militantes más allá de ese sector. En medio de un evento en el que varios miembros de la Alianza Verde se adhirieron a su campaña, el senador hizo un llamado para que más sectores políticos se sumen a su causa.

“Hoy en este acto de concreción de alianzas junto a sectores muy representativos de la Alianza Verde y desde la alianza por la vida quiero lanzar un llamado a la ciudadanía que se siente parte del centro político”, afirmó Cepeda.

Según dijo el candidato del Pacto Histórico, el papel de la “ciudadanía del centro” será decisivo. Para Cepeda no se trata de un “centro ligero”, de “equilibrios vacíos” o de ”neutralidades cómodas".

“Se trata de un centro con carácter, con decisión, con la capacidad de tomar postura y de ubicarse sin ambigüedades en el lado correcto de la historia”, señaló Cepeda.

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El candidato del Pacto Histórico agregó que estaría recibiendo el apoyo de dirigentes y congresistas de distintos sectores entre ellos liberales, conservadores y de La U.

Ariel Ávila se sumó a la campaña de Iván Cepeda. Foto: Juan Carlos Sierra

“Han venido a identificarse con nuestro programa y es entorno a ese programa que forjamos alianzas políticas sólidas, no en torno a maquinarias electorales”, agregó el candidato presidencial.

Cepeda confirmó que tendrá conversaciones con sectores más allá del petrismo y dijo que el eje central de esos acuerdos serán la transición energética, la revolución ética y agraria, la agenda de reformas sociales, la política salarial y la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

El candidato del petrismo dijo que insistirán en la idea de una reconstrucción de paz y reconciliación, además de la “seguridad humana”, que estaría “orientada a superar las violencias que han azotado desde hace décadas nuestro país”, afirmó Cepeda.

Clara López Obregón se bajó de su candidatura para apoyar a Cepeda. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Entre los miembros de la Alianza Verde que se unieron a Cepeda están el senador Ariel Ávila, quien hizo una reflexión sobre la corrupción en la UNGRD. El senador reconoció que se trató del principal “foco” de corrupción dentro del Gobierno, por lo que pidió que se haga una reforma sobre estas instituciones que no cumplirían las leyes de contratación.

En las últimas horas también se sumó a la campaña de Cepeda la senadora Clara López Obregón, quien ha sido cercana al petrismo pero, según dijo, estaba congregando sectores más cercanos al centro político para sumarle al propósito de la continuidad del Gobierno.

“Llevamos una larga historia de trabajo en un proyecto político que se vio con la victoria del presidente Gustavo Petro y que ahora aspiramos a que pueda dar continuidad con el candidato a la Presidencia Iván Cepeda y la vicepresidenta Aida Quilcué”, dijo López.