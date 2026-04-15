Este 15 de abril, el presidente Gustavo Petro se refirió a una amenaza que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de uno de sus altos funcionarios.

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En una entrevista con Fox Business, Trump habló de la idea que tiene de “despedir” a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, declaración del mandatario de EE. UU. que generó revuelo.

“Tendré que despedirlo, ¿de acuerdo?, si no se va a tiempo. Me he resistido a despedirlo. He querido despedirlo, pero odio generar polémica”, anotó Trump.

Y sobre esa controversia, el presidente colombiano expresó: “Jajjaja, que tal que esto que pasa en EE. UU. sucediera en Colombia. Es bueno que la banca central sea independiente, Pero independiente de verdad. Y que fuera dependiente solo del mandato popular”.

“La soberanía popular que está leve como principio la constitución nacional debe ser la nueva ley del Banco de la República. En su junta debe coordinarse la política general no solo con el gobierno sino con las fuerzas productivas reales del país”, recalcó Petro.

Cabe reseñar que las relaciones entre el Gobierno y el Banco de la República atraviesan por su peor momento, luego de que, durante la más reciente junta directiva del banco emisor, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retirara de la sesión.

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La molestia de Ávila radicó en que la junta decidió aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés. Sobre ese panorama, el mandatario colombiano ordenó la ruptura de relaciones entre el Ejecutivo y el Banco de la República, al advertir que ese tipo de medidas sepulta programas de desarrollo como la construcción de vivienda.