José Antonio Ocampo: “Quien diseñó MinIgualdad no tenía en mente la estructura de ministerios en Colombia; ninguno tiene cinco viceministerios”

SEMANA: ¿por qué criticó la planta global de personal que tendrá el Ministerio de la Igualdad que dirige Francia Márquez?

JOSÉ ANTONIO OCAMPO (J. A. O.): fue parte del seguimiento a un artículo que publiqué sobre la estructura administrativa del Gobierno nacional que, como dije, tiene que ser profundamente revisada. En particular, creo que la Presidencia debe tener unas pocas entidades a su cargo, departamentos administrativos básicamente como el Departamento de Planeación Nacional, la Función Pública, entre otros. Debe tener unas pocas entidades. Lo mismo que los ministerios. La ejecución del gasto debería estar en manos de institutos descentralizados y de empresas públicas. Es la visión general que yo propuse. Viendo eso, me enteré de la estructura que le habían dado al Ministerio de la Igualdad y me pareció que debe ser revisada profundamente porque ningún ministerio tiene cinco viceministros. Lo normal son dos y yo creo que muchos deberían tener solo uno. El Ministerio de Hacienda, que tiene una cantidad de funciones, tiene solamente dos viceministros. Si uno mira las cinco áreas que les dieron a los viceministros del Ministerio de la Igualdad, esas pueden ser las direcciones generales. No necesitan 20 direcciones generales. Es una estructura totalmente atípica. Tampoco representantes departamentales. Todo eso motivó a que yo hiciera la reflexión de esta cartera. Reitero: apoyo el Ministerio de la Igualdad, pero quien diseñó el ministerio, creo, no tenía en mente la lógica de la estructura de los ministerios en Colombia.

SEMANA: ¿se equipara el personal que trabajará en el Ministerio de la Igualdad con los recursos que manejará este despacho a cargo de Francia Márquez?

J. A. O.: en el corto plazo, para el segundo semestre, el Ministerio de la Igualdad tiene 500.000 millones de pesos. Originalmente, la vicepresidenta Francia Márquez me pidió una suma muy superior, pero yo le dije: ‘Mire, esa es una entidad que tiene que comenzar a aprender a ejecutar y la ejecución presupuestal es un proceso gradual en Colombia’. Entonces, a medida que se demuestre la capacidad de ejecutar se le irá dando mayores recursos. Eso se habló. Es más, yo soy partidario de que haya una entidad ejecutora asociada al Ministerio. Mi propuesta es que el Departamento de Prosperidad Social, que hoy hace parte de la Presidencia, pase a hacer parte del Ministerio de la Igualdad, para que sea a través del DPS que se haga la ejecución de gastos de estas áreas que son muy afines.

Marelen Castillo y Francia Márquez.

SEMANA: ya que estamos hablando de ese tema, ¿qué otros despachos cree que deberían suprimirse del Gobierno?

J. A. O.: suprimir, no. Lo que digo es dónde deben estar las distintas entidades. Es la lógica de mi propuesta de reforma administrativa. Es un tema que no ha estado en la agenda pública y me parece que es extremadamente importante. En el fondo, la propuesta mía tiene que ver con la lógica de la mejor reforma administrativa que ha habido, que fue en 1968, con el presidente Carlos Lleras Restrepo. Además, con un elemento que no existía entonces, que fue la descentralización. Ahora, yo sí creo que hay entidades que se pueden suprimir, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación puede tener dos subdirectores, hoy tiene tres. En mi época yo trabajé solo con uno. La reforma administrativa que hizo el gobierno de Iván Duque y que puso a tres subdirectores no tiene ni pies ni cabeza.

SEMANA: ¿y qué otros ejemplos tiene?

J. A. O.: el Ministerio de Industria y Turismo también tiene tres viceministerios. Son ministerios que pueden trabajar con dos, si lo hace Hacienda, que tiene tanta responsabilidad. No entiendo (...).

Presidente Gustavo Petro posicionó a la vicepresidenta Francia Márquez como ministra de la Igualdad y la Equidad.

SEMANA: en Twitter varios seguidores le cuestionaron su crítica al Ministerio de la Igualdad porque usted hizo parte del Gobierno. ¿Qué responderles?

J. A. O.: yo, curiosamente, casi nunca respondo trinos, pero este lo respondí con lo correcto: ese tema de la estructura administrativa del Ministerio de la Igualdad nunca se discutió durante mi período como ministro de Hacienda.

Francia Márquez en el acto de la firma de los decretos por medio de los cuales se realiza la reglamentación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

SEMANA: ¿a qué se dedica hoy?

J. A. O.: a investigar, escribir, a dar clases, doy un curso de gobernabilidad económica internacional en la Universidad de los Andes. Ahora estoy en Madrid, en una conferencia, tengo otras reuniones internacionales. Formalmente, soy de nuevo profesor en la Universidad de Columbia, pero las clases empiezan en septiembre.