José Félix Lafaurie, optimista con el acuerdo con el ELN; dijo que la Fuerza Pública no puede “desatender sus obligaciones”

El pasado 9 de junio, el Gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro, selló formalmente un cese al fuego con la guerrilla del ELN en La Habana, Cuba.

Desde el pasado 21 de noviembre, un equipo negociador fue designado por el mandatario para participar de un nuevo acuerdo de paz con esa guerrilla, que ya dio los primeros resultados.

Dicho cese al fuego cuenta con algunas fases progresivas para llegar a una tregua final. El próximo 6 de julio sería el final de las operaciones ofensivas y luego empezarían a correr 180 días, a partir del 3 de agosto para su aplicación.

Uno de los participantes de la mesa de diálogo, en representación del Gobierno nacional, es el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegán), quien el mismo día de la firma del cese al fuego publicó una columna en la que se refirió al futuro de ese acuerdo de paz en el país.

José Félix Lafaurie. - Foto: SEMANA

José Félix Lafaurie y lo que dijo sobre los 180 días que vienen para el acuerdo de paz

El participante de la mesa de negociaciones y directivo de la agremiación ganadera aseguró que nunca antes se había logrado un acuerdo sobre algún punto de la agenda propuesta en las múltiples negociaciones que se han hecho con la guerrilla desde hace varios años en el país.

En esta oportunidad logramos algo de gran importancia: unas reglas de juego claras, sobre el cómo y bajo qué condiciones se silenciarán las armas, sin que la Fuerza Pública desatienda sus obligaciones constitucionales; y sobre el cómo y bajo qué condiciones se desarrollará la participación de la sociedad, sin vulnerar la democracia y sus instituciones.

Precisó además que las reglas bajo las que regirá el acuerdo deben ser vigiladas por mecanismos dedicados al monitoreo permanente y preventivo, además de la participación de la ONU, la Iglesia y algunos países garantes. Además de ello, dentro del acuerdo participará también la “veeduría social” que son las comunidades afectadas en los territorios.

“Son las comunidades en los territorios, que viven la zozobra de los fuegos cruzados entre diferentes violencias y el ‘síndrome de la maleta lista’ para el desplazamiento, las que tendrán información de primera mano sobre eventuales incumplimientos”, comentó Lafaurie en su columna.

Además, agregó que esta veeduría debe ser acompañada de un entorno seguro que lo permita, pues los denunciantes se ponen en un mayor riesgo. Aprovechó para recordar el número de líderes sociales asesinados desde inicios del 2023.

“No olvidemos que, según cifras de Indepaz, fueron asesinados 59 líderes sociales en el primer cuatrimestre, con un ‘abril negro’ que sumó 21 de ellos”.

En la foto, el presidente Gustavo Petro (izq.); el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (centro), y el primer comandante del ELN, Antonio García, tras la firma del cese al fuego. - Foto: afp

Pese a cese al fuego, ELN podrá seguir secuestrando y extorsionando

El país estaba a la espera de los prometidos avances en la árida negociación de paz entre el Gobierno y el ELN. El viernes, en México, por fin se logró la firma del cese al fuego que a principios de este año la guerrilla se había negado a implementar.

El júbilo duró poco y vino un golpe de realidad, un soberbio Pablo Beltrán, jefe negociador de la organización criminal, advirtió que continuarán con el secuestro y la extorsión.

De este modo se avinagró el que sería el primer gran hito en la negociación de paz con el ELN, que para esta ocasión contó con la presencia, como invitados de primer nivel, del presidente Gustavo Petro y el máximo jefe de esa guerrilla, Antonio García, que, con un apretón de manos, sellaron el acuerdo ahora cuestionado.

Y no es para menos, el golpe de realidad lo dio Pablo Beltrán cuando, en una improvisada rueda de prensa, advirtió que “las operaciones de finanzas del ELN se empezaron a discutir, pero esa discusión no terminó, en estos protocolos no entraron”.

Pues las “operaciones de finanzas” o “los impuestos que cobran en las regiones”, como las denomina este cabecilla del ELN, se mantendrán. Eso, en la práctica, significa que la extorsión que tiene acorralados a pequeños y grandes comerciantes continuará.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y delegado en las conversaciones de paz con el ELN. - Foto: Nicolas Linares

Como si fuera poco, también continuarán secuestrando, eso sí, con la dialéctica del ELN. “Por lo general nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones, si no son necesarias, no se harán”, lo que no explicó es cuándo serán necesarias. Lo dicho por Beltrán va claramente en contravía de lo que esperaba el país, pues está claro que el secuestro es uno de los peores delitos, sin importar la forma como pretendan llamarlo.