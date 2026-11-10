El vicepresidente José Manuel Restrepo prepara los últimos detalles para Milagro Week. Se trata de una de las iniciativas más importantes del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella en materia de buscar inversión de otros países.

“Colombia es un país extraordinario, tiene proyectos, tiene talento, tiene oportunidades de inversión y tiene además la potencialidad para crecer más, para lograr más empleo y para darle más oportunidades a nuestra gente. Por eso hoy quiero compartirles lo que estamos preparando, pensando en esa misión crecer, a través del Milagro Week”, dijo el vicepresidente en un video en redes sociales.

Restrepo detalló cómo, a través de una convocatoria abierta a todas las regiones de Colombia, el Gobierno de Abelardo De La Espriella recibió en esta primera etapa un total de 250 proyectos de inversión de distintos sectores de la economía.

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“De ellos, 133 los publicamos para conocimiento de los inversionistas nacionales e internacionales, y muy especialmente los inversionistas norteamericanos en esta oportunidad. Y 97 de esos proyectos recibieron solicitudes de citas de negocio para ser presentados durante la Milagro Week en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York”.

Restrepo contó que los proyectos tienen tres características fundamentales:

Tienen potenciales inversionistas que están interesados en ellos. Son bancables y tienen un nivel de estructuración que permite avanzar en que ellos puedan tener oportunidades concretas de inversión. Esos 97 proyectos representan expectativas de inversión o de financiación del orden de 41.900 millones de dólares.

Y agregó un dato: 2 de cada 3 proyectos son de iniciativa privada, es decir, no van a requerir recursos del sector público para ser financiados.

“Es la gran oportunidad para que atraigamos más inversión y poder crecer más en nuestro país. Tenemos además proyectos de distintas dimensiones, de distintos sectores de la economía. Hay proyectos de infraestructura, de energía, de agroindustria, de tecnología, de turismo, entre otros sectores. La mayor concentración de estos proyectos efectivamente está en el Caribe, está en Antioquia y está en el Eje Cafetero. Pero, naturalmente, queremos que estas oportunidades lleguen a otros territorios de Colombia”, dijo.

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La Milagro Week es una iniciativa que se trabaja en alianza con ProColombia. La entidad desarrolla en este momento una estrategia para identificar y acompañar la estructuración de nuevas iniciativas en regiones que todavía tienen una muy baja participación, con miras a que esos nuevos proyectos entren a las Milagro Weeks que desarrollaremos en otras regiones del mundo.

“Así es como se construye crecimiento en un país, teniendo una cartera de proyectos que crece y una cartera de proyectos que llega a donde está el capital en el mundo. Esto es Misión Crecer y así vamos a seguir trabajando, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella, para construir esa idea de la Patria Milagro. Y ahora nos vemos en Nueva York para la Milagro Week, la primera de Colombia”, finalizó.