José Obdulio Gaviria estalló y envió una carta al Centro Democrático: “El partido no puede quedarse paralizado frente a la andanada electoral de Petro y Benedetti”

El Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, no decide, a casi un año de las elecciones presidenciales, la fórmula con la que escogerá al candidato único de la colectividad que competirá en las elecciones del 2026.

En la misiva, donde Gaviria no escondió el afán que le asiste por escoger pronto el candidato presidencial del uribismo, hizo una propuesta: “El Centro Democrático debe actuar con urgencia y estrategia. Reiteramos nuestra propuesta: seleccionar al candidato antes de agosto de 2025 mediante encuestas rigurosas y el social listening, con reglas transparentes auditadas por el presidente Uribe, la dirección nacional y delegados de los precandidatos” .

Según Gaviria, algunos precandidatos y el director nacional “se expresaron negativamente —con cierta agresividad, displicencia o indiferencia por las preocupaciones de la militancia—, sin abordar con seriedad lo conceptual ni los procedimientos propuestos. El director afirmó, a través de los medios, que nuestras opiniones no eran de recibo, porque la decisión está en manos de los precandidatos, y solo de ellos. Y, si ellos nada deciden, si no suscriben un cronograma y las condiciones, ¿el partido se resignará a no tener candidato, como ocurrió en las elecciones de 2022?”