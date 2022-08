Jota Pe Hernández cumplió y donó parte de su primer sueldo como congresista

Cuando Jota Pe Hernández resultó electo como senador de la Alianza Verde para este periodo 2022-2026 uno de los primeros compromisos que hizo fue que donaría parte de su sueldo como congresista, que es de 35.316.450 pesos.

Hernández decidió compartir parte de su sueldo con la comunidad de Nueva Venecia en el Magdalena, en la ciénaga grande. El nombre del lugar se debe a que las casas de origen humilde se encuentran en medio de la albufera. Las personas tienen que ingresar a sus casas y desplazarse hasta otros corregimientos por medio de una lancha.

El senador fue a un supermercado y con el 30 % de su salario, unos 10,5 millones de pesos, compró mercados para compartir con las personas de ese lugar. “Sé que con esto no voy a cambiar el mundo, pero hay una frase que siempre mi madre me dijo, si yo tengo un pan y tú no tienes nada, entonces los dos tenemos medio pan”, afirmó Hernández.

Hernández alquiló un camión y con su equipo cargaron todo el mercado en cajas para llevarlo al lugar. Lo subieron a una lancha y lo entregaron casa por casa. “Voy a compartir mi sueldo con mi pueblo, con mi gente, con los más necesitados”, dijo el senador.

Con una bandera de Colombia puesta en su espalda como si fuera una capa, Hernández llegó con su equipo al lugar junto a las cajas que llevan su rostro con un mensaje que dice “gracias por creer”.

Mientras arribaba, la gente lo miraba expectante y curiosa. Casa por casa, desde la lancha en la que llegó, entregó las cajas a cada una de las familias que estaban allí. Además, dio cajas de huevos y botellas de agua potable. Tanto Hernández como las personas que recibían el mercado, en su mayoría madres cabeza de familia, tenían una sonrisa en su rostro. En varias de las casas se veían niños, dos tres, y hasta cinco menores de edad.

“Regresar a estos lugares siempre me hará feliz, siento que vuelvo a mi origen, a ese lugar donde nací. Llegar hasta Nueva Venecia sin duda alguna me ha bendecido el alma”, aseguró Hernández.

Cuando fue elegido congresista hace algo más de un mes, el senador de la Alianza Verde dijo que donaría el 30 % de su sueldo, como efectivamente sucedió. Hernández es uno de los que más ha insistido en que se deben quitar algunos de los tantos beneficios con los que cuentan los congresistas.

De hecho, ha sido quien ha dado la pelea para que se puedan bajar los salarios de los parlamentarios en más de diez millones desde el momento en que se apruebe el proyecto. Esto lo llevó a enfrentarse con miembros del Pacto Histórico, ya que algunos de ellos no han querido firmar su proyecto, ya que presentaron otro paralelo con el que dicen que acabarán con algunos beneficios desde 2026.

“El país va a saber, no voy a tener necesidad de revelar los nombres, es solo mirando quiénes firmaron y quiénes no mi proyecto. El que no firme no quiso. Les gusta más la platica que enviarle un mensaje a los colombianos”, afirmó.

Hernández fue la tercera mejor votación del Senado, un hecho que llamó la atención porque no tiene ninguna maquinaria política. Logró llegar al Capitolio gracias a el más de millón de seguidores que tiene en sus redes sociales y que lo apoyaron en ese propósito, ya que su compromiso, según ha dicho, es que va a desenmascarar la corrupción sin importar el sector al que pertenezca. Además, va a buscar la forma de que los congresistas no tengan todos los beneficios cuando hay tanta desigualdad en el país.

En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, Hernández reconoció que tiene ese propósito porque también es de origen humilde y sabe lo que es vivir esa situación.