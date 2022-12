Jota Pe Hernández le pide al Gobierno que “no les mame gallo” a los motociclistas con descuento del Soat

A pesar de que el Gobierno prometió un pronto descuento del 50 % en el precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para los motociclistas, el decreto aún no se firma. En primer lugar, se anunció que se reglamentaría desde el 1.° de diciembre, cosa que a mediados de mes aún no se cumple.

De esa forma, la promesa de que el descuento entraría en vigencia desde el 15 de diciembre no se cumplió, lo cual causa molestias entre los usuarios. Las empresas de seguros no tienen la reglamentación y no pueden ofrecer la rebaja a quienes no tienen Soat.

Por esta razón, el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, le pidió al presidente Gustavo Petro y a Guillermo Reyes, ministro de Transporte, hacer efectiva la promesa.

“Quiero hacerles un llamado para que le cumplan a los motociclistas, para que todo no quede en anuncios y en un saludo a la bandera”, expresó el senador.

El senador rechazó el hecho de que el Gobierno haya prometido el descuento para el primer día del mes, cosa que no se cumplió. “Luego que el 3 de diciembre y no les cumple. Luego que el 15 de diciembre y tampoco les cumple”.

Solicito al presidente @petrogustavo y al ministro @GuillermoReyGo que NO le sigan mamando gallo a los motociclistas y hagan efectivo el descuento del Soat! Ministro cumpla lo que prometió incluso subido en una moto, no se burle de los motociclistas que confiaron en su palabra🇨🇴 pic.twitter.com/U9aXgXoBol — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) December 16, 2022

“El ministro de Transporte dijo que van a pasar un comunicado para que estos motociclistas no sean multados por no obtener el Soat, ya que hay varias dificultades para poder acceder a él. Ningún comunicado han pasado”, agregó el senador.

En el video, Hernández fue contundente en su llamado al Gobierno: “Dejen la mamadera de gallo y dejen de estar tomándole el pelo a los motociclistas y cumplan su palabra. Son cerca de 10 millones de motociclistas que están esperando que ustedes cumplan”.

“Ya se anuncian nuevas protestas, luego no salgan a quejarse porque el ministro Reyes se subió en una moto, payaseando y queriendo mostrarse a favor de los motociclistas, y esta es la hora y no les ha cumplido”, concluyó.

Así quedaría el precio del Soat

Tomando como referencia lo que se conoce hasta el momento en el borrador de decreto mostrado por el Ministerio de Transporte, las motos de menos de 100 centímetros cúbicos deberán pagar 207.000 pesos y las que están entre 125 y 150 centímetros cúbicos deberán pagar 278.350 pesos por su seguro.

Cinco páginas tiene el documento en borrador, en el cual se desglosa el amparo y la cuantía del Soat para algunas categorías de vehículos y se manifiesta que el descuento aplicaría a partir del 15 de diciembre de 2022, aunque en días pasados se había hablado del 1.° de diciembre, lo que finalmente no se dio, debido a los trámites que se deben surtir para volver realidad la norma.

Para el caso de los vehículos de transporte público, la norma dice que autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses, busetas y vehículos de servicio público intermunicipal están entre los que harán parte de un rango diferencial por riesgo, en donde la cobertura de servicios médicos será hasta 300 salarios mínimos diarios legales vigentes

No obstante, las aseguradoras aún no han podido realizar el cálculo final para saber cómo quedarán estos cobros, ya que el decreto no ha sido firmado desde la Casa de Nariño, por lo que una vez más esto quedó en veremos.