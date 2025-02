Juan Espinal al Pacto Histórico: “No le mientan al país, no manipulen la información y no llamen a un nuevo estallido social”

“Señores del Pacto Histórico no le mientan al país, no manipulen la información y no llamen nuevamente a un estallido social para poner en jaque mate al país. Suficiente tenemos con los bandidos de las Farc, del ELN y del Clan del Golfo que están acabando con la seguridad y la tranquilidad de todos los territorios en nuestro país”, afirmó Espinal.