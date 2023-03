Juan Fernando Petro: “en Córdoba estaban pagando 800 millones de pesos para hablar conmigo”

Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, está en el ojo del huracán porque a medida que pasan los días crecen como espuma los rumores que apuntan a que él se habría reunido con narcos y extraditables que tienen intenciones de colarse en la ‘Paz Total’ del gobierno a cambio de gruesas sumas de dinero. Además, el propio Jefe de Estado pidió esta semana al fiscal general, Francisco Barbosa, investigarlo.

En diálogo con Dnews, el hermano del mandatario negó rotundamente reuniones con narcotraficantes y extraditables, hoy en cárceles del país.

De hecho, reveló que tiene conocimiento de un grupo de abogados que, según él, engañaba a sus clientes y les cobraba hasta 2,5 millones de dólares para supuestas reuniones con él para hablar de eventuales excarcelaciones.

“Yo he trabajado directamente en el terreno de la paz en Colombia y hacerlo implica tarde o temprano entrar en contacto con aristas complejas en el desarrollo de la paz. Estamos hablando de paramilitares, guerrilleros y del narcotráfico. Si queremos hablar de paz, toca tocar esas aristas peligrosas. Bueno, yo las toqué. Y eso es lo que me trae aquí. Nosotros planteamos que había que dialogar con todos los agentes de violencia para que tengamos paz en Colombia”, dijo Juan Fernando Petro a Dnews.

El presidente Gustavo Petro publicó un comunicado de prensa pidiendo una investigación sobre su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

El biólogo y filósofo además pidió que la Fiscalía avance con la investigación en su contra porque, según él, “no van a encontrar una sola grabación” en su contra.

“Más allá de entrar a la cárcel La Picota hace un año para hablar de derechos humanos con políticos o parapolíticos que estuvieron relacionados con actos de corrupción hace 15 años atrás, nunca entré a un patio de extraditables y la Justicia de este país lo sabe”, afirmó.

A renglón seguido precisó: “Yo no he hablado con extraditables directamente. Pero sí en tantos territorios en los que hemos hablado, han estado escuchando campesinos, obreros, líderes sociales y abogados escuchándonos. Lo que yo sostengo es que los abogados llevaron a sus clientes, a los extraditables y narcotraficantes de las cárceles, nuestro discurso de la ‘Paz Total’. Ellos lo apropiaron y a través de los abogados quisieron saber más. Pues ahí está el punto por el que me he metido en problemas más complejos”.

Juan Fernando Petro está molesto con su hermano, el presidente Gustavo Petro, porque pidió en un comunicado de prensa que la Fiscalía lo investigue. - Foto: tomado twitter de juan fernando petro

Hace poco más de un año- según su relato- empezó a darse cuenta de que su nombre era utilizado por personas que cobraban 20 millones de pesos para generar entrevistas con él. “En Córdoba estaban pagando 800 millones de pesos para hablar conmigo. Eran intermediarios que negociaban en mi nombre. Eso me sorprendió”, denunció.

“Se hablaba de un grupo de abogados que les cobraban a sus clientes en las cárceles entre 1 y 2,5 millones de dólares, diciendo que ese dinero era para mí porque yo podía sacarlos de las cárceles o evitar extradiciones. Nunca yo hice ese paso con los abogados. Yo hablaba de paz total y de los gestores de paz. Nunca dije a un extraditable para sacarlo de la cárcel. Y pueden buscar cualquier grabación. La Fiscalía ya lo está haciendo”.

A Juan Fernando Petro se le escuchó decir en un audio que él había puesto en el Gobierno al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. - Foto: Montaje SEMANA

En Dnwes, Petro fue sincero y dijo que es imposible sacar a un extraditable de prisión porque se necesita contar con el visto bueno de un organismo internacional, en este caso, el gobierno de Estados Unidos y además es potestad del presidente.