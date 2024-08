Julián Peinado, mencionado en escándalo de UNGRD, renunció a coordinar proyecto de presupuesto: “No me prestaré para aprobar inversiones forzosas”

Lo oficializó a través de un video que divulgó a través de sus redes sociales donde dijo: “No voy a ser coordinador ponente, no me voy a prestar para aprobarle al gobierno del presidente Gustavo Petro esas inversiones forzosas que se han mencionado en todas partes, no creo que la maquinaria burocrática se debe expandir”.

Al contrario, “debe haber inversión pública, inversión en infraestructura. No estaría bien que en mi condición independiente y crítica contra el Gobierno se apoye un presupuesto que no va acorde con la convicción de lo que creo es necesario para el país y es, realmente, generar una reactivación económica de la mano de los alcaldes y los gobernadores. Por eso, me aparto de este presupuesto y como digo, no haré parte del mismo sino en una condición clara y de oposición a lo que allí se plantee”.