Katherine Miranda advierte que Petro ambienta su quedada en el poder en 2026: “El 7 de agosto, el presidente termina su mandato y se va, sí o sí”

SEMANA: ¿Después de escuchar el discurso de Gustavo Petro el 1 de mayo quedó preocupada?

Katherine Miranda (K. M.): Hay que admitirlo, estamos bastante preocupados no solamente por lo incendiario que fue el presidente, sino por las amenazas que profirió contra el Congreso. Cuando Petro habla de mandato popular, lo que nos dimos cuenta es que quiere imponer su voluntad, no está honrando la democracia y está calcando el manual de Hugo Chávez. El discurso del presidente Petro, lamentablemente, no es de gobierno, es de ruptura, no busca consensos, está tratando de graduar de enemigos a determinadas personas e instituciones. Es una posición bastante vanidosa, no propia de un estadista y presidente, como debería ser.

SEMANA: ¿Qué cree que debería hacer el Congreso ante los cuestionamientos cada vez más aguerridos del presidente?

K. M.: El Congreso tiene que entender hoy más que nunca que es un poder independiente, que los votos son completamente libres, que deben ser a conciencia, que no se deben dar votos por miedo o por un intercambio clientelista con el Gobierno nacional. El país está atravesando una crisis sin precedentes con unas consecuencias que pueden ser nefastas en el mediano y largo plazo. Entonces, el Congreso tiene que estar a la altura del momento histórico, tiene que negar la consulta popular caprichosa del presidente Gustavo Petro y hacer respetar la institución como una rama del poder independiente.

SEMANA: ¿Gustavo Petro se anticipó a una posible derrota de su consulta popular en el Senado?

K. M.: Tengo una visión de lo que, posiblemente, pasará y es que hoy el presidente no tiene los votos en el Senado; él lo sabe y tiene claro que el escenario del Senado es mucho más difícil que el de la Cámara y por eso siento que él ya advirtió hace unas semanas que quiere ir en julio a Naciones Unidas a decir que no se ha cumplido el acuerdo de paz, un acuerdo que se firmó en el Gobierno Santos y que tampoco ha cumplido él por andar pensando en la paz total. Todo con el objetivo y con la retórica, muy con la tesis del excanciller Álvaro Leyva, de decir que los acuerdos de paz hacen parte del bloque constitucional y que en el punto uno dice que tiene que haber un gran acuerdo nacional buscando un camino para la constituyente. Yo, lamentablemente, era de las que creía que el castrochavismo no existía, pero la realidad ha superado la ficción y hoy tengo el temor de que, efectivamente, Petro quiera utilizar el proceso de paz y el acuerdo para meter al país en una constituyente, ya con unas mayorías en la Corte Constitucional y claramente reelección.

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Es decir, no descarta que Gustavo Petro desempolve la propuesta de Álvaro Leyva y lleve al país a una constituyente que termine en una reelección?

K. M.: Estoy completamente segura. Él lo anunció hace algunas semanas, lo que pasa es que no le dimos la trascendencia a ese anuncio, pero irá a Naciones Unidas y denunciará el incumplimiento por parte del Estado al acuerdo de paz y el punto número uno habla del gran acuerdo nacional, que no le veo de otra que una Asamblea Nacional Constituyente. Además, cada vez que el Congreso o una Corte limita a Petro, él responde con insultos y no con argumentos, es una actitud de un autócrata más que un demócrata. Le interesa despejar su camino y sacar de lado toda persona o institución que le incomode. Esto es evidente. Petro no quiere un equilibrio de poderes, busca una concentración de poder. Le molesta cuando el Congreso le niega un artículo, cuando le niegan un proyecto de ley, cuando la Corte le tumba un decreto. No quiere un diálogo, busca una obediencia ciega.

SEMANA: ¿Petro quiere quedarse después del 7 de agosto de 2026?

K. M.: Nos ha dado varias señales, entre chiste y chanza, él está tanteando el humor del país frente a esa posibilidad. Él sabe que la consulta popular no le va a funcionar. No tiene los votos ni en el Senado ni en las calles, para llenar la Plaza de Bolívar este 1 de mayo tuvo que aceitar con contratos multimillonarios a los indígenas, traerlos desde el Cauca y obligar a miles de empleados públicos a salir a las calles. Hoy Petro no tiene las calles y él intentará quedarse. No se siente inferior ni a Hugo Chávez, ni a Pedro Castillo ni al mismo Allende.

Congreso de la República, Presidente Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / PRESIDENCIA

SEMANA: ¿Petro tendría cómo quedarse?

K. M.: Yo tengo una angustia adicional y es el orden público, se declaró una conmoción interior por la situación del Catatumbo, pero la situación que hoy están viviendo zonas como el Cauca, Putumayo, Valle, no son inferiores; no son menores. Él también puede generar unas olas de violencia gracias a la fallida paz total que les permita a los grupo armados que ya en las elecciones pasadas confesaron haber apoyado al presidente Petro, para que pase exactamente lo mismo.

La representante Katherine Miranda y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Diana Rey/Presidencia

SEMANA: Pero en el Pacto Histórico están hablando de candidatos presidenciales. Por ejemplo, Gustavo Bolívar ya renunció.