La advertencia del presidente del Congreso al Gobierno Petro por el trámite de reformas sociales

El presidente del Congreso Roy Barreras tiene una preocupación por el trámite legislativo de las reformas sociales que ha anunciado el presidente Gustavo Petro.

En las cuentas está previsto que esas reformas lleguen en los próximos días, pero lo preocupante es que muchas de ellas todavía están en construcción y no hay una fecha concreta de radicación.

Por esa razón, Barreras cree que debe haber un cronograma claro de radicación para que el Congreso pueda adelantar las discusiones necesarias y con las garantías para todos los sectores.

“El presidente de la cámara tiene la misma preocupación. Los días hábiles que tuvimos en la legislatura pasada fueron 102. Para aprobar media docena de reformas, pero el número de días en está legislatura son 58. Es decir la mitad de los días y está es la lista de reformas, cruzados por semana santa y la refina electoral”, dijo Barreras.

Congreso de la República de Colombia - Foto: Guillermo Torres /Semana

Según Barreras el trámite de las reformas sociales que llegarán en los próximos días no son de trámite sencillo por lo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro debe apurar la presentación de los textos.

“Son cerca de 18 y de alto calado y todas de alto calado, de suerte que nosotros creemos, el presidente de la cámara y yo , lo hemos dicho. Que nos solo recortamos el receso legislativo , sino que hemos trabajado un mes y medio más”.

Roy Barreras (presidente del Senado) y David Racero (presidente de la Cámara de Representantes). - Foto: SEMANA

El presidente del Congreso anunció que las labores legislativas empezarán desde el 6 de febrero porque un día después se radicará el Plan Nacional de Desarrollo, aunque falta que el Gobierno Petro expida el decreto para convocar sesiones extraordinarias.

“Agradecemos que vamos a iniciar a trabajar desde el 6 de febrero. Pero esperamos que se radiquen todas las reformas para conocer los textos y todas las comisiones empiecen a trabajar y no solo las económicas y presupuestales que pueden trabajar en paralelo”.

Por eso, Barreras es contundente y dice que si no apuran la radicación de las reformas el tiempo no alcanzará para tramitarlas. “Si no radican todas las reformas en febrero ,pues simplemente el tiempo no va a ser posible para tener éxito en la aprobación de las reformas”.

A su turno David Racero, indicó que el Pacto Histórico tendrá unos retiros espirituales donde se analizarán los temas de agenda legislativa; las posibles movilizaciones y otros asuntos que serán vitales en 2023.

“Sin lugar a dudas cuando el presidente Gustavo Petro convoca a la ciudadanía a discutir cómo debe ser en una sana democracia. Más allá del recinto del Congreso. El pacto Histórico ya como bancada del gobierno va a tomar participación al respecto y muy seguramente liderará esa agenda en la calle”.

Hace dos días el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a su equipo de Gobierno que las próximas reformas de salud, pensional y laboral, que alista su administración y las cuales serán radicadas en las próximas semanas en el Congreso de la República, se discutan cuanto antes en las calles.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano dio detalles de una nueva estrategia que aplicará con su gabinete para que tengan un mayor alcance de difusión y conocimiento las iniciativas que está construyendo su Gobierno.

Aseguró, en varios mensajes que publicó en las redes sociales, que la ciudadanía debe también defender una política que busca cerrar las brechas sociales y permitir que Colombia “sea potencia mundial de la vida”.

“Hemos convocado al gran diálogo social para cambiar a Colombia. Hemos estado dispuestos a concertar las reformas. Defendemos el agua por encima de la codicia porque es la vida, defendemos no subirle a peajes y el diesel para defender la canasta alimenticia de la gente pobre”, trinó Petro.

Las reformas que propone el gobierno se han discutido por los movimientos siciales desde hace años en las calles.



La mayor reforma laboral progresista de la historia de Colombia se discutió entre Alfonso Lopez, el presidente y el movimiento obrero, en la plaza pública https://t.co/GFKjLAQcwF — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2023

En otro mensaje, señaló: “Defendemos subir el salario mínimo como nunca antes para elevar el nivel de vida y reactivar la economía. Defendemos hacer la reforma agraria para darle tierra a los campesinos y tener más alimentos. Defendemos subir el presupuesto de educación para más igualdad y oportunidades”.

“Defendemos hacer la paz porque en la guerra solo mueren jóvenes pobres y solo ganan los negociantes de la mafia. Defendemos una Colombia potencia mundial de la vida. Y por tanto no solo estamos dispuestos al diálogo, también nos movilizamos”, publicó -en Twitter- Petro.