La candidata presidencial Paloma Valencia anunció un debate con Iván Cepeda que nunca existió

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció en la noche de este lunes, 4 de mayo, un debate con Iván Cepeda que generó una gran expectativa y múltiples reacciones en redes sociales, pero el encuentro, tal como están las cosas, no se dará.

El primero en anunciar el tema fue Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe.

“Mañana (martes) 8:00 p. m. debate entre Paloma Valencia y el Heredero de las Farc, Iván Cepeda. ¡Ya era hora!”, escribió textualmente Uribe Moreno en sus redes sociales.

Sin embargo, a las 8:42 de la noche de este lunes, en el Centro Democrático, el partido político de Valencia, casi todos los directivos desconocían sobre el tema, entre ellos, el director de la colectividad, Gabriel Jaime Vallejo. “Voy a averiguar”, precisó el excongresista cuando lo llamó SEMANA a preguntarle.

Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Este martes, la propia candidata presidencial habló en Blu Radio, pero evadió la respuesta cuando le preguntaron si habría o no un acuerdo con el candidato de izquierda para debatir.

El anuncio del debate por parte de Paloma Valencia que, al parecer, se trataría de una especie de estrategia publicitaria con la que pretende motivar a que Iván Cepeda salga de una vez por todas al escenario público, no le salió bien.

Iván Cepeda, por ejemplo, descartó desde la tarde de este martes su participación en el anunciado debate.

“Que le vaya bien a ella, siempre”, respondió Cepeda desde el Congreso cuando la prensa le preguntó si participaría en el debate virtual promovido por Valencia.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Cristian Bayona

“Yo, no (voy a estar). Hay buenos chistes hoy en el escenario político”, expresó el candidato a renglón seguido.

“Lo he dicho muy claramente, que los debates son pactados con los candidatos que he pedido; la candidata Paloma Valencia no tiene ninguna prevalencia en este caso. Ahí hay dos candidatos: la señora Valencia y el señor Abelardo de la Espriella, cuando se pacten esas condiciones, con el mayor gusto”.

Valencia, quien tenía claro que Cepeda no participaría en un debate político, optó por proponerle al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, pero tampoco aceptó su invitación.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“A mí me parece que el debate que tiene sentido es el de Iván Cepeda. En un debate echas a dos tigres de pelea, porque ella también es una mujer de pelea y valerosa, y ahí sale alguien aruñado. Y nosotros tenemos que cuidar esa relación porque nos vamos a tener que encontrar (en la segunda vuelta)”, respondió el candidato.

Dejó claro que no se trata de debatir por debatir. “Se trata de que sea un debate que produzca y a mí lo que me produce ahora es estar en la calle con la gente y no estar encerrado en un set de televisión”, expresó.

Abelardo de la Espriella insistió en que él, como el país lo sabe, es bueno para la pelea. “Eso es lo mío, pero no voy a ir a un debate cuando tengo la agenda que tengo, cuando se pudo hacer antes y ella no quiso. Y cuando puede salir alguno de los dos con un coñazo. Yo prefiero cuidar esa relación con ella como una taza de té”.

En otro mensaje en la red social X, De la Espriella le dijo a Valencia: “Querida Paloma: la campaña no es para jugarreticas. El debate que propones lo esquivaste tú misma cuando nos citó Luis Carlos Vélez y todos habíamos aceptado. ¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas?“.

En ese orden de ideas, Paloma Valencia se quedó sin contraparte para debatir, mientras crece la expectativa sobre lo que la candidata del Centro Democrático publicará este martes a las 8:00 p.m., la hora del supuesto debate.