La capitana Lourdes Peña del Valle se pregunta por qué el “doctor Benedetti” la persigue

La capitana Lourdes Peña del Valle, directora nacional de Bomberos de Colombia, habló de la tensa situación que vive con Armando Benedetti, ministro del Interior. A la jefe del Cuerpo de Bomberos de Colombia se le preguntó si es cierto o no que Benedetti la quiere despedir en venganza porque ella es amiga de Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección que en pleno consejo de ministros cargó contra Benedetti y sus posibles alianzas con alias Papá Pitufo. En otras palabras, se le preguntó si ella será la pagana de un Benedetti que busca desquitarse con Augusto Rodríguez quitándole a su amiga el cargo que ostenta.

“Yo continuo en el cargo porque no he recibido ningún oficio por parte del presidente de la República, que es el nominador, ni de ningún otro miembro o funcionario que me declare insubsistente. Y seguiré trabajando por mi país y por los bomberos de Colombia hasta tanto pueda recibir este documento, que si viene del presidente, que es lo normal porque él es el nominador, él fue el que me nombró, pues tenga la seguridad de que lo voy a hacer con la responsabilidad y el amor que me caracteriza, dándole las gracias al Gobierno Nacional, al doctor Gustavo Petro por haberme dado esta gran oportunidad. Primera mujer nombrada como directora nacional de bomberos de Colombia y esta oportunidad de servir a mi país”, aseguró.

Cuando se le insistió en por qué Benedetti la quiere fuera del cargo, la capitana respondió: “Eso habría que preguntárselo al ministro Benedetti. La verdad, no sé, con él no he tenido personalmente, creería yo, ningún problema, ningún diálogo. Inclusive pedí que nos sentáramos cuando le pasé el informe para que pudiera ampliarle en más detalle lo que hemos hecho, lo que queremos hacer, los logros, pero no ha sido posible”, aseguró, en entrevista con ‘Caracol Radio’.

Respecto a su cercanía con Augusto Rodríguez, la capitana respondió: “Bueno, la verdad no sé cuáles serían las causas, los motivos del doctor Benedetti, ministro del Interior, para esta persecución. No he podido comprender, no me atrevería pues yo a prejuzgar, pero yo lo único que sé es que muchas de los informes que él dijo a través de los medios, pues no son ciertos”, dijo.

“No, no somos compañeros de estudio. Él es un funcionario del gobierno nacional muy respetado. A todos los respeto, aun cuando no hayamos tenido nunca una conversación, nunca he tenido una conversación con el doctor Rodríguez, nunca he tenido una conversación”, aseguró, al indicar que no es cierto que sea tan cercana a Rodríguez.

Augusto Rodríguez y Armando Benedetti. | Foto: SEMANA

“Voy a comentar algo: el 30 de enero del presente año se aprobó el presupuesto nacional para los bomberos de Colombia. Y cuando se aprueba presupuesto, pues lógicamente se dan todas las facultades a la directora de Bomberos Nacional, porque esta es una unidad con autonomía administrativa y financiera y la junta aprueba. La junta es presidida por el ministro del Interior o su delegado. En este caso el delegado por el ministro fue el doctor Gustavo García, viceministro. Y él presidió la junta en la cual están representantes de diferentes entidades e igualmente representantes de bomberos de Colombia. Se aprobó el presupuesto. A partir de ese momento se inició todo el procedimiento que tiene que ver con el proceso contractual. Estamos en el proceso para la compra de herramientas y equipos para los bomberos, que es lo lo importante de nuestra misionalidad”, explicó la oficial ante las supuestas anomalías en que pudiera ella incurrir en contratación y argumento bajo el cual estarían buscando sacarla del cargo.

“No hemos tenido prisa, todo lo hemos hecho con la debida calma llenando todos los requisitos, caminando paso a paso”, aseguró, al indicar que no es cierto, como dijo Benedetti, que ella se puso a contratar de afán o ad portas de ser declarada insubsistente.

Lourdes Peña del Valle, directora nacional de Bomberos de Colombia, Y Armando Benedetti, ministro del Interior | Foto: Montaje: @MinInterior/ Semana

Ahora bien, como ella no ha renunciado y el ministro no la puede sacar, tan solo el presidente, Gustavo Petro, la capitana denunció que el Ministerio del Interior está ahogando la entidad y no le está girando dinero. . “A ella se le cita al ministerio para hablar sobre estrategias y lineamientos, no asiste, como dos o tres veces; después se le pide la renuncia, no la manda. Cuando ella sabe que la van a declarar insubsistente es que empieza a hacer una contratación de forma sospechosa”, denunció el ministro del Interior, Armando Benedetti. La puja persiste.

La capitana en jefe Lourdes del Socorro Peña del Valle, quien cuenta con 28 años de servicio en la institución, asumió como directora del Cuerpo de Bomberos el 31 de enero de 2024. Peña del Valle es abogada oriunda de Ciénaga (Magdalena). Fue comandante del Cuerpo de Bomberos de Ciénaga, donde se destacó por su compromiso con la prevención de incendios forestales y la seguridad de las comunidades.