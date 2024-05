“La corrupción está en todo su furor. Nuevo capítulo. No la han podido tapar. Van apareciendo los protagonistas”: Sergio Fajardo

“La plata me la entregan en efectivo y yo la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name, y yo directamente se la entregó al doctor Calle”, aseguró Pinilla, quien detalló que fueron dadas en maletas que incluían “fajos de billetes”.

El problema claro de esta corrupción es que el director de la entidad Carlos Carrillo anunció que no tendrían los recursos necesarios para atender el fenómeno de La Niña. “El país no está preparado, lo recorro y no está preparado... Eso hace parte de las consecuencias de no afrontar con el rigor y profundizarse en las preparaciones, para eso, vamos a trabajar desde esta nueva dirección, pero ya con el fenómeno encima debe haber estrategias de prevención desde meses antes”, afirmó Carrillo.