La dura crítica de Roy Barreras al presidente de Ecuador, Daniel Noboa: “Jugó a ser un Trump versión caricatura”

El exembajador en Reino Unido y precandidato presidencial Roy Barreras se metió de frente en la polémica diplomática entre Colombia y Ecuador, luego de la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer aranceles extraordinarios bajo el argumento de “seguridad”.

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Para Barreras, se trató de una medida improvisada, sin sustento técnico ni manejo diplomático, que terminó elevando innecesariamente la tensión entre dos países históricamente aliados.

Según el precandidato, Noboa optó por una estrategia de confrontación que buscó más el impacto político que una solución real a los problemas comerciales y de seguridad.

Comienza guerra comercial con Ecuador: MinComercio anunció arancel del 30 % a 20 productos importados de ese país

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: getty images

“Jugó a ser un Trump versión caricatura”, señaló, al advertir que la imposición unilateral de aranceles rompió los canales tradicionales del diálogo bilateral y forzó una respuesta del Estado colombiano.

Esa reacción no tardó. Colombia aplicó el principio de reciprocidad en política exterior: suspendió la venta de energía a Ecuador y estableció aranceles del 30 % a varios productos ecuatorianos.

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

Para Barreras, esta respuesta fue proporcional y coherente con la defensa de la soberanía nacional, lejos de cualquier gesto de debilidad frente a decisiones que afectan directamente la relación económica entre ambos países.

El embajador insistió en que el saldo es negativo para las dos naciones. La escalada, afirmó, derivó en una crisis evitable entre “países hermanos”, alimentada por poses, improvisaciones y señales políticas dirigidas más a audiencias internas que a la estabilidad regional.

Roy Barreras. Bogotá, agosto 21 de 2025. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Finalmente, Barreras subrayó que Colombia actuó como corresponde a una política exterior seria y responsable. Ahora, dijo, la salida pasa porque el mandatario ecuatoriano rectifique, retome el camino diplomático y permita recomponer una relación estratégica clave para la región andina.