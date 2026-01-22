Política

La dura crítica de Roy Barreras al presidente de Ecuador, Daniel Noboa: “Jugó a ser un Trump versión caricatura”

Las declaraciones del precandidato se dan luego de que el mandatario del vecino país impusiera incrementos arancelarios sobre Colombia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 6:01 p. m.
Precandidato presidencial Roy Barreras.
Precandidato presidencial Roy Barreras. Foto: Samantha Chavez

El exembajador en Reino Unido y precandidato presidencial Roy Barreras se metió de frente en la polémica diplomática entre Colombia y Ecuador, luego de la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer aranceles extraordinarios bajo el argumento de “seguridad”.

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Para Barreras, se trató de una medida improvisada, sin sustento técnico ni manejo diplomático, que terminó elevando innecesariamente la tensión entre dos países históricamente aliados.

Según el precandidato, Noboa optó por una estrategia de confrontación que buscó más el impacto político que una solución real a los problemas comerciales y de seguridad.

Comienza guerra comercial con Ecuador: MinComercio anunció arancel del 30 % a 20 productos importados de ese país
Daniel Noboa Presidente de Ecuador
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: getty images

“Jugó a ser un Trump versión caricatura”, señaló, al advertir que la imposición unilateral de aranceles rompió los canales tradicionales del diálogo bilateral y forzó una respuesta del Estado colombiano.

Política

Gustavo Petro reveló cuándo reactivará Colombia la exportación de electricidad a Ecuador

Política

Álvaro Uribe habló sobre las fuertes tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador: “Los líderes tienen que saber batallar contra la corriente”

Política

Gustavo Petro sostiene una reunión con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán: estos son los temas

Política

Gustavo Petro respaldó al nuevo minIgualdad, Alfredo Acosta Zapata, pese a que solo es bachiller: el mensaje agitó las redes

Política

“Se puede”: Gustavo Petro rompió el silencio y se pronunció por escándalo de títulos universitarios que salpica a funcionarios de su Gobierno

Política

Iván Cepeda estaría inhabilitado para participar de la consulta del Frente Amplio, según uno de los conceptos de la MOE

Política

Gustavo Petro se anticipó y expuso retrasos en la obra de una sede universitaria en su gobierno: “Tristeza”

Política

Erika Sánchez, la representante que llegó al Congreso por La Liga, se adhirió al partido de Roy Barreras

Política

Roy Barreras aclara que no habrá constituyente ni reelección y tampoco se cerrarán medios; el jefe de despacho de Petro dice lo contrario

Política

Roy Barreras quiere hacer campaña hasta 2026 y no competirá en consulta interna del Pacto Histórico. ¿Alejado de Petro?

Esa reacción no tardó. Colombia aplicó el principio de reciprocidad en política exterior: suspendió la venta de energía a Ecuador y estableció aranceles del 30 % a varios productos ecuatorianos.

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería
Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

Para Barreras, esta respuesta fue proporcional y coherente con la defensa de la soberanía nacional, lejos de cualquier gesto de debilidad frente a decisiones que afectan directamente la relación económica entre ambos países.

El embajador insistió en que el saldo es negativo para las dos naciones. La escalada, afirmó, derivó en una crisis evitable entre “países hermanos”, alimentada por poses, improvisaciones y señales políticas dirigidas más a audiencias internas que a la estabilidad regional.

Roy Barreras.
Roy Barreras. Bogotá, agosto 21 de 2025. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Finalmente, Barreras subrayó que Colombia actuó como corresponde a una política exterior seria y responsable. Ahora, dijo, la salida pasa porque el mandatario ecuatoriano rectifique, retome el camino diplomático y permita recomponer una relación estratégica clave para la región andina.

Más de Política

Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gustavo Petro reveló cuándo reactivará Colombia la exportación de electricidad a Ecuador

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe habló sobre las fuertes tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador: “Los líderes tienen que saber batallar contra la corriente”

Carlos Fernando Galán Alcalde de Bogotá, Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro sostiene una reunión con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán: estos son los temas

El presidente Gustavo Petro defendió al nuevo ministro de la Igualdad Alfredo Acosta Zapata.

Gustavo Petro respaldó al nuevo minIgualdad, Alfredo Acosta Zapata, pese a que solo es bachiller: el mensaje agitó las redes

El Debate entrevista de Yesid Lancheros al precandidato presidencial Roy Barreras.

La dura crítica de Roy Barreras al presidente de Ecuador, Daniel Noboa: “Jugó a ser un Trump versión caricatura”

De izquierda a derecha: Juliana Guerrero, Jennifer Pedraza y Gustavo Petro.

“Se puede”: Gustavo Petro rompió el silencio y se pronunció por escándalo de títulos universitarios que salpica a funcionarios de su Gobierno

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.

Iván Cepeda estaría inhabilitado para participar de la consulta del Frente Amplio, según uno de los conceptos de la MOE

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro se anticipó y expuso retrasos en la obra de una sede universitaria en su gobierno: “Tristeza”

Álex Saab fue liberado en medio de un cuestionado canje por presos políticos entre Venezuela y Estados Unidos.

Indignante: Álex Saab, el señalado testaferro de Maduro, quiere meterse en el debate de las elecciones en Colombia

.

Se agudiza la tensión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe: así fue el nuevo choque en las redes sociales

Noticias Destacadas