“La engañó Pablo Escobar”: Miguel Uribe recordó los últimos momentos de su mamá, Diana Turbay

Miguel Uribe Turbay, el senador que más votos recibió en los comicios de marzo pasado y uno de los férreos opositores del Gobierno del presidente Gustavo Petro, recordó cómo vivió la muerte de su mamá: la abogada y periodista Diana Turbay, asesinada por Los Extraditables, estructura criminal dirigida por Pablo Escobar.

Turbay, en conversación con Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana FM, contó que es poco lo que recuerda del asesinado de su mamá, el 25 de enero de 1991, dado que era apenas un niño. Sin embargo, de lo que sí tiene detalle, es de su último beso y de la manera en que su papá, Miguel Uribe Londoño, le dio la noticia del crimen.

“Tristemente me acuerdo de la última vez que la vi viva, fue el día que estaba saliendo, me cargó, me dio un beso, un abrazo, estaba saliendo para una entrevista que duraba dos, tres días y volvía. Nunca volvió. Me acuerdo muy bien el día que mi papá me dijo al lado de la cama: Miguel tu mamá está muerta”, relató.

La entrevista en mención es la que Diana Turbay quería realizarle a Gregorio Manuel Pérez Martínez, alias el Cura Pérez, otrora comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque no se trató más que de un engaño de Pablo Escobar para secuestrarla. El objetivo fue ejercer presión a César Gaviria, presidente de Colombia en ese entonces, para que desistiera de extraditar a los Estados Unidos a los capos de la mafia.

Diana Turbay, junto con cinco personas más, fue secuestrada el 30 de agosto de 1990, luego de salir de Bogotá a Copacabana (Antioquia), donde miembros Los Extraditables le confesaron que la supuesta entrevista con el Cura Pérez había sido una farsa.

Diana Turbay, la mamá de Miguel Uribe Turbay. - Foto: Revista Semana

“A mi mamá la mató Pablo Escobar en un secuestro. Tenía 5 años cuando eso sucedió, recuerdo muy poquito. Mi mamá fue una mujer que le entregó su vida a la paz, fue fundamental para que Carlos Pizarro creyera en un proceso de desmovilización”, explicó Uribe.

Si Diana Turbay cayó en la trampa fue porque quería entrevistar al Cura Pérez como lo hizo con el comandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, a quien se acercó para extender la invitación de dejar las armas a un lado para buscar la paz en Colombia.

“Pero en el caso de mi mamá, después la engaña Pablo Escobar convenciéndola de que va a entrevistar al cura Pérez, al comandante del ELN para hacer lo mismo que con el M-19 y resulta que era una mentira, al engañan, la secuestran y la matan”, dijo.

Uribe Turbay, Contra la liberación de la primera línea

El senador del Centro Democrático Miguel Uribe no ocultó su molestia con las decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro. El 14 de diciembre, cuestionó nuevamente la decisión del mandatario de liberar a los jóvenes de la primera línea causantes del estallido social de 2021, para que adelanten trabajos de paz.

“El Gobierno de Gustavo Petro se esfuerza por liberar delincuentes judicializados o condenados por tortura, homicidio y terrorismo, pero calla ante asesinato de policías y militares”, escribió Uribe en su cuenta personal de Twitter.

Gobierno Petro se esfuerza por liberar delincuentes judicializados o condenados por tortura, homicidio y terrorismo…



Pero calla ante asesinato de policías y militares.



👇🏼 Aquí desgarrador relato del homicidio del Capitán Solano en medio del Paro Nacional en 2021. pic.twitter.com/IWbaa1rc1X — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) December 14, 2022

Además, compartió lo que él llamó “el desgarrador relato del homicidio del capitán Jesús Alberto Solano, quien falleció en Soacha, Cundinamarca, en medio del paro nacional de 2021″.

Precisamente, en Vicky en SEMANA, hablaron Ana Silvia Beltrán y Carlos Julio Solano, padres del capitán Jesús Alberto Solano, exjefe de la Sijín asesinado en Soacha el 30 de abril de 2021, en medio del paro nacional. Dijeron que el Gobierno del presidente Gustavo Petro solo “piensa en darles la Navidad a los asesinos” de su familiar.