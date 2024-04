La hija de Gustavo Petro arremete contra un usuario de X que le desea la muerte a su hija. Lo llama “cobarde” y dice que “le faltan huevos”

Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, ha denunciado en varias oportunidades cómo, desde las redes sociales, algunos ciudadanos que se esconden detrás de una pantalla la han amenazado. Al menos, le han lanzado palabras de grueso calibre.

En esta oportunidad, la joven, que vive actualmente en Francia, le contó a sus seguidores que una de sus dos hijas enfrentaba quebrantos de salud y debía ser intervenida quirúrgicamente.

“A mi niña me la operan por tercera vez mañana. Me importa un carajo los venenosos que aquí respiran, pero también hay gente linda. Bienvenida su linda energía para mi chiquita”, contó en X.

Y tal como ella lo preveía, ocurrió. Una persona no identificada le escribió: “Voy a ser el primero en rezar en el funeral de esa niña”. La persona se hace llamar Jhonreedcreek.

Andrea y Nicolás Petro son hermanos y enfrentan un quiebre en su relación familiar. | Foto: Foto 1: Andrea Petro / Foto 2: SEMANA

Molesta por lo ocurrido, Petro estalló y le respondió: “Solo con tu IP sobra. Esconderse detrás de una cuenta falsa solo es de cobardes, pero te hacen falta los huevos para eso. De hecho, cada cuenta ha sido denunciada. No vengan a pedir disculpas en privado. Esto no tiene perdón”.

Andrea Petro está curada de espantos en las redes sociales porque no es la primera vez que la atacan por ser la hija del Presidente de Colombia.

Sin embargo, en varias oportunidades, los seguidores han cruzado la línea delgada de la ética y se han metido con sus hijas que son menores de edad.

Gustavo Petro y su hija, Andrea Petro. | Foto: SEMANA

En una oportunidad, las amenazas en su contra llegaron hasta la Fiscalía General de la Nación. En septiembre del 2023, el organismo judicial identificó a los responsables que se escondían detrás de sus amenazas.

“He recibido muchísimas amenazas, insultos, los tildo de bajezas humanas porque no se les puede denominar de otra manera”, narró Andrea en su momento.

Contó que le tocó bloquear comentarios de personas agresivas con sus escritos en Instagram, los comentarios de X “porque no quería intoxicarme con ese tipo de cosas ni entrar en depresión porque psicológicamente sí, sí me afectan”, reconoció.

Y añadió: “No les voy a decir mentiras. Yo por estos medios no voy a decir mentiras porque no soy así. Mentalmente, afectan, he estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”.

Andrea Petro vive fuera de Colombia desde hace más de 10 años. A diferencia de su padre y su hermano, Nicolás, no le gusta la política. | Foto: Fotografía @danielmachadophoto

Hace unos meses —según dijo Petro— “había denunciado algunas cuentas que se habían metido con mis hijas, las cuales la Fiscalía no les dio importancia ni relevancia. La violencia verbal no es normal, no quiero normalizar este tipo de actos de la oposición o no oposición, el gobierno o no gobierno, no me interesa. Esto no tiene banderas políticas y tenemos que parar la violencia por redes sociales porque pueden ir muy lejos y tener consecuencias nefastas”.

A renglón seguido reconoció “que sí tengo miedo, me duele la situación, pero igual voy a seguir siendo la que soy, gústeles o no, de malas, mamola, como dice mi papá. Tienen que entender que esto no es normal, que las palabras tienen consecuencias y que haré todas las denuncias respectivas de todas las cuentas de donde me han enviado mensajes, amenazas”.