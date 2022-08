“La idea es ajustar un mejor texto de la reforma tributaria”: Katherine Miranda y la Comisión Tercera de la Cámara se reunirán con MinHacienda

La presidenta de la Comisión Tercera, Katherine Miranda, no escondió algunas preocupaciones por algunos temas de la reforma. El encuentro será a las 12:00 m. de este miércoles.

Este martes a las 12:00 m., el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, recibirá al grueso de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, algunos preocupados por ciertos temas que quedaron incluidos en la reforma tributaria que radicó el gobierno de Gustavo Petro este lunes en el legislativo y que, según ellos, lesionan los intereses de los ciudadanos de escasos recursos económicos.

La reunión entre el Congreso ―por donde empezará el estudio de la tributaria― y el Ejecutivo lo propició la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien hace parte del grupo de congresistas que, aunque están a gusto con el grueso de la propuesta tributaria, buscan una reforma casi perfecta.

“Me encuentro muy tranquila con esta reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro. Es progresiva, equitativa y realmente logra captar recursos de las personas que más dinero tienen. Sin embargo, tengo algunas inquietudes y preocupaciones”, manifestó.

Algunas preocupación sobre la Tributaria:



- Afectación al cine.

- Falta impuesto Iglesias.

- La clase baja sustituye carne y huevos por embutidos.

- Gasolina.



Nos reuniremos hoy con el Ministro Ocampo para ajustar un mejor texto. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) August 9, 2022

Por ejemplo: “me preocupa la afectación a la clase baja, que son quienes sustituyen la carne y el huevo por embutidos, también por la gasolina. Además, se dejó de lado nuestra propuesta para que las iglesias empiecen a tributar”, explicó.

La idea de Miranda es construir un mejor texto. “Nosotros sabemos que el país requiere una reforma tributaria, pero lo haremos sin afectar el bolsillo de la clase media y baja colombiana”, argumentó.

#AgendaPública

Me reuno hoy con Ministra de Cultura e industria audiovisual para socializar #ReformaTributaria y posibilidad de mantener insentivos de la ley 1556 q genera 8.000 empleos, tiene hoy 58 proyectos de todo el mundo andando y revierte 3,4 pesos por cada peso deducido. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 9, 2022

Además de Miranda, el senador Gustavo Bolívar, quien preside la Comisión Tercera del Senado que también estudiará de entrada la reforma tributaria, se reunirá este martes con la ministra de Cultura, Patricia Ariza, “para socializar la reforma tributaria y la posibilidad de mantener incentivos de la Ley 1556 que genera 8.000 empleos, tiene hoy 58 proyectos de todo el mundo andando y revierte 3.4 pesos por cada peso deducido”, según informó.

Aunque el grueso de la reforma tributaria tiene contentos a diversos sectores, hay puntos que generaron preocupación entre algunos de los dirigentes cercanos a Gustavo Petro. Este martes, el exsenador Luis Fernando Velasco se mostró preocupado por el alza que pueden tener los precios de la gasolina.

La representante de la Alianza Verde, Carolina Giraldo, también destacó varios puntos de la reforma tributaria, pero dijo que el impuesto a la gasolina que propone la reforma tributaria “debe ser realizado paulatinamente para que no afecte a los conductores más humildes. También me parece preocupante que no se eliminen ciertos beneficios tributarios, por ejemplo, a ciertos funcionarios públicos como magistrados, fiscales, procuradores. Por eso, estaremos proponiendo los ajustes respectivos”.

Lo que está ocurriendo con la reforma tributaria es un proceso apenas normal donde el Gobierno expone sus pretensiones y el Legislativo las va ajustando concertadamente.