“¿La impunidad total está cerca?”: María Fernanda Cabal tras mensaje del gobierno Petro al Clan del Golfo

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, envió este lunes 22 de agosto un mensaje directo al Clan del Golfo con el objetivo que defina sus intenciones sobre eventuales diálogos de paz.

En un video publicado en redes sociales, Rueda hizo un llamado al grupo al margen de la ley para que inicie de manera oficial los acercamientos que permitan al Clan del Golfo estar incluido en la política de ‘paz total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro.

“Llamamos a las AGC (Clan del Golfo) a que de manera clara y precisa y con discreción iniciemos el proceso de acercamiento para propiciar que ellos sean parte de la paz total”, sostuvo Rueda.

Y agregó: ”Reiteramos este mismo llamado a los demás grupos armados que no han manifestado públicamente ni han enviado ningún mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro o a la Oficina del Alto Comisionado de Paz para iniciar estos acercamientos que propicien que la paz total sea una realidad”.

¿La impunidad total está cerca? https://t.co/ZyyQeAckAN — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 22, 2022

Frente a este mensaje, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, cuestionó al Gobierno. “¿La impunidad total está cerca?”, preguntó Cabal en un mensaje difundido en Twitter.

En días pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, afirmó que para el Clan del Golfo no habrá sometimiento, sino “acogimiento”.

“A propósito de la paz total, Clan del Golfo. ¿Estamos en sometimiento o en acogimiento? En los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento. ¿Eso qué es? Puede haber beneficios. ¿Por qué? Porque es el sometimiento al Código Penal. Pero si hay delación, hay rutas, implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar a la paz total, así vayan a ser objeto de normas penales”, afirmó puntualmente Leyva en medio de un evento con miembros de Defendamos la Paz, en el Hotel Tequendama de Bogotá.

“Quiero ser la primera mujer presidente de Colombia”: María Fernanda Cabal

En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, la senadora Cabal expresó su deseo de ser la primera mujer jefa de Estado del país. “Sí. Quiero ser la primera mujer presidente de Colombia”, dijo.

Al ser cuestionada sobre si cree que tiene oportunidad de serlo, Cabal contestó que “siempre será una oportunidad. La adversidad da más oportunidad también de brillar. Es una gran oportunidad si seguimos con vida, ¿no? Las amenazas en contra mía y de mi familia son muy grandes. Específicamente contra algunos de nuestros hijos”.

Asimismo, manifestó que el tema se complicó después de la campaña. “Hemos tenido mucha prudencia por solicitud de la misma Fuerza Pública”. Destacó que esa situación la desconcierta. “Nosotros podemos tener ideas diferentes y formas diferentes de construir un país, pero sin libertad no hay nada”, aseguró.

Cabal se refirió, de otro lado, a la posibilidad de un golpe de Estado al presidente Petro. Aseguró que no cree que “un Ejército, que ha sido de tradición civilista, dé un golpe de Estado. No lo creería, no lo veo probable. Lo que sí debemos es sumarnos todos a defender la libertad de este país”.

De igual manera, la senadora se refirió a los cambios el cúpula militar. Manifestó su sorpresa con “la velocidad de las decisiones trascendentales en cuanto a la destrucción, por ejemplo, de la estructura militar, policial y de la Fuerza Pública en general. Muy rápido se sentó a descabezar la experiencia de los generales”.

Dijo también que no hay cómo cuantificar eso, agregando que “en términos de seguridad nacional e individual, como ciudadanos, es demasiado peligroso y más en este momento bajo la amenaza de la guerra de Ucrania, con Irán en la frontera con Venezuela y lo que significa Rusia”.