“La justicia se pronuncia, una vez más, frente a las tentaciones autoritarias”: Iván Duque tras respuesta del Consejo de Estado a Petro

El expresidente Iván Duque volvió a cuestionar al presidente Gustavo Petro tras la respuesta del Consejo de Estado, en la que volvieron a alertar de una intromisión del mandatario colombiano a las decisiones judiciales.

“La justicia se pronuncia -una vez más- frente a las tentaciones autoritarias”, aseguró el expresidente Duque.

La Justicia se pronuncia una vez más frente a las tentaciones autoritarias. https://t.co/vvlernwAXK — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 29, 2023

El nuevo cruce de mensajes entre el presidente Petro y la Rama Judicial se dio por cuenta de un comentario que hizo el mandatario sobre la decisión del alto tribunal por la decisión de declarar la nulidad en el proceso de elección del contralor general en el Congreso.

“A propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, aseguró el mandatario.

Precisamente, esa última frase fue la que causó el malestar de los magistrados, que a través de un comunicado le reclamaron al mandatario. “El Consejo de Estado debe señalar que no considera que las expresiones del primer mandatario guarden relación con sus decisiones, pues la corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala”, aseguraron. Y que sus decisiones son ajenas a las controversias públicas e ideológicas.

El expresidente Iván Duque ha intercambiado varios mensajes con el presidente Petro. - Foto: AFP

“El actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. De otra parte, esas decisiones, como corresponde a las sentencias judiciales en un estado de derecho, se encuentran sujetas a los recursos de ley”, informó el Consejo de Estado quien insistió en el respeto de la autonomía judicial.

Por su parte, el expresidente Iván Duque ha intercambiado varios mensajes con el presidente Petro. El exmandatario aseguró en una entrevista con la revista Bocas que Colombia no eligió a un “emperador” sino a un presidente.

“Este es un gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado. Y no hay forma de que ningún país prospere si no tiene un sector privado con certidumbre, con inversión, con claridad sobre las reglas de juego y con claridad sobre el futuro”, aseguró el exmandatario en essa entrevista.

Colombian President Gustavo Petro speaks during a meeting with President Joe Biden in the Oval Office of the White House in Washington, Thursday, April 20, 2023. (AP Photo/Susan Walsh) - Foto: AP

Por su parte, el presidente Petro no se quedó callado y le contestó: “Yo no les destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas”.

El rifirrafe generó que varios exministros que acompañaron a Duque en su gobierno cuestionaran a Petro. Uno de ellos fue el exministro del Interior Daniel Palacios. “Un presidente que pretende darle beneficios a los narcotraficantes, impunidad a terroristas y a quienes violan la ley y que desconoce la separación de poderes e independencia de la justicia no es un demócrata, es lo más cercano a un tirano”, aseguró.

La zozobra se mantiene entre los magistrados del Consejo de Estado por posibles 'chuzadas'. - Foto: Daniel Reina

El exministro también cuestionó los “ataques” del presidente Gustavo Petro a los órganos de control y a las altas cortes, según dijo, porque le incomoda la independencia de la justicia. “¡Ya quisiera el presidente que todas las investigaciones judiciales se llevaran en sótanos de Palacio!”, afirmó el exministro del Interior, haciendo referencia al escándalo que rodea a la jefe de Gabinete Laura Sarabia tras las declaraciones de su exniñera en SEMANA en las que denunció que la sometieron a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño.

El exministro de Defensa Diego Molano también cuestionó el mensaje del presidente Petro sobre el paro del 2021. “Presidente Gustavo Petro, con odio y mentiras ustedes usaron a jóvenes que terminaron presos por vandalismo, homicidio o reclutados por disidencias. Hoy, quieren desviar atención por: sótanos para procedimientos de dudosa legalidad con civiles y ciudades sometidas al crimen y delincuencia”, aseguró Molano.