“A la ultraderecha recalcitrante se le olvida que el poder popular eligió al presidente Gustavo Petro para que gobernara para un pueblo que ha sido humillado por décadas y no para que ande tomando whisky en los clubes. Es el gobierno del pueblo, no de las élites”, dijo Saade.

El mensaje llama la atención porque el consumo de whisky ha sido un mensaje recurrente en el presidente Petro. Recientemente, el mandatario dijo que no podía consumir esta bebida porque lo operaron y tiene síntomas de gastritis.

“No puedo tomar su whisky porque a mí me operaron, me rasparon el interior de la boca del estómago, donde se junta con el esófago, quitando unos tejidos dañados y ya no puedo tomar el whisky que usted toma. Yo soy pocholero”, aseguró el mandatario en una entrevista con el personaje de ficción Juanpis González.