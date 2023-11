La pelea jurídica entre el gobernador de Sucre y Cambio Radical no termina: Héctor Olimpo Espinosa bajo arresto 48 horas por desacatar un fallo

“Él, de manera fraudulenta, está induciendo al gobernador de Sucre y a la justicia a que nombren al alcalde de una terna que no cumple con los requisitos legales, ocultando la información; no le entregaron al juez toda la información sobre el deber que ellos tienen de consultar los partidos que hicieron parte del contrato de coalición. Ahí le hago llegar copia de la denuncia que he interpuesto en contra de Germán Córdoba porque ha estado mintiendo y ocultando información de manera consistente, dijo.

Según el Gobernador, “Córdoba pretende atropellar a los demás partidos, quiere que se nombre alcalde de una terna avalada solamente por Cambio Radical, cuando la coalición fue suscrita por cuatro casas políticas. Ese alcalde no era de Cambio Radical exclusivamente, era del Partido Conservador, La U y el Centro Democrático, es decir, todos los partidos tienen derecho a tener opiniones sobre la terna que se proponga. En otro sentido, insisto en que la terna que se propone debe ser integrada por personas domiciliadas en Sincelejo, porque para elegirse alcalde le piden que sea de la ciudad. Eso dice la Ley 1475, ellos pretenden violar ambas normas, ellos quieren que yo nombre al secretario jurídico de Cambio Radical como alcalde de Sincelejo, una persona que no sabe dónde queda el parque Santander, la plaza de Majagual, que no tiene ni idea qué pasa en la ciudad. Por eso me opongo a eso”.