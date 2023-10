“La razón la tienen los palestinos (…) Es increíble que las derechas estén aplaudiendo lo que está haciendo Israel”: Gustavo Bolívar

“Que si Hamás es terrorista, claro que es terrorista, atentó contra civiles en Israel; que si el presidente de Israel, Netanyahu, es terrorista, claro que lo es, atenta contra civiles en la Franja de Gaza. No sé por qué tanta tibieza para reconocer una cosa o la otra, no sé por qué tanta crueldad para reconocer la maldad del uno y no del otro”, afirmó.