La senadora María Fernanda Cabal volvió a arremeter contra Pepe Mujica: “Falta que Gustavo Petro se le lleve un zapato y lo ponga en una urna”

“¿Quién lo eligió mejor presidente? No me eche carreta. Yo le presento a los uruguayos que yo conocí. Ah, como se volvió viejito, entonces ahora es bueno. No. Fue guerrillero, fue asesino, lo acusan de envenenador, él no fue una buena persona. De viejito, como aparentaba ser humilde, sí cómo no, no me vuelva mártires a quienes fueron guerrilleros porque eso no me gusta", aseguró la senadora y precandidata presidencial.