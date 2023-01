‘La silla vacía’ del presidente Petro en el evento de la creación del Ministerio de la Igualdad; Francia Márquez no guardó silencio y así habló del tema

Varios sectores políticos nuevamente mostraron su indignación con el presidente Gustavo Petro por el reciente episodio que protagonizó, al llegar tarde a un evento público, nada más y nada menos que el de la sanción de la ley ‘que le daba vida’ al nuevo Ministerio de la Igualdad.

Las críticas se enfocaron en el hecho de que el jefe de Estado llegó el miércoles 4 de enero hacia las 7:00 p. m. al municipio de Istmina, en el departamento de Chocó, cuando el evento estaba programado a la 1:00 p. m. En la región se desarrolló la actividad de presentación del Ministerio de la Igualdad el cual estuvo a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez.

Márquez no pasó desapercibido el episodio de la llegada tarde del presidente Petro, ya que pasaban las horas y no llegaba el mandatario colombiano, al momento de tomar la palabra, la vicepresidenta no guardó silencio y habló directo del tema.

“Yo sé que todos ustedes tenían la expectativa de que el presidente llegue en cualquier momento, yo también la tengo, esperamos que así sea, pero aquí estamos como Gobierno nacional”, dijo en su declaración Francia Márquez en el evento.

De acuerdo con fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño, la demora del presidente Petro obedeció a un retraso que vivió el jefe de Estado en el Aeropuerto de Pereira, lo que le dificultó llegar a tiempo al municipio de Istmina en el departamento de Chocó.

Comienza el Ministerio de Igualdad y Equidad.



Es nuestra meta, que desde cada territorio, hogar y espacio logremos que esta nueva institucionalidad, de cara a la gente menos favorecida, nos permita vivir bien, con dignidad, con derechos, en paz, vivir con alegría, vivir sabroso. pic.twitter.com/tawlojuyOL — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 5, 2023

Una vez que llegó al evento el presidente Petro, inmediatamente firmó el documento sobre la sanción de la ley que oficialmente creaba el Ministerio de la Igualdad, el cual estará bajo las riendas de la vicepresidenta Francia Márquez.

“No seremos ingenuos, porque con este ministerio no acabará de inmediato la desigualdad, hará visible el problema; uno de los países más desigualdad de la tierra, se debe cerrar la brecha de la desigualdad, la desigualdad es un problema más complejo que la pobreza”, sostuvo Petro en su intervención en Chocó.

Vamos Colombia por el cambio, por la igualdad y por La Paz.Agradecemos al Congreso de la República por haber acompañado esta propuesta.



Trabajaremos para que este Ministerio sea una institucionalidad para las y los nadies, que nos permita avanzar en igualdad hacia la #PazTotal. pic.twitter.com/NJzDAzh1Fq — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 4, 2023

Y finalmente señaló: “Firmar esta ley que crea el Ministerio de la Igualdad en Istmina tiene una carga de simbolismo y realidad y es que en las estadísticas de todos los años apuntan a que Chocó es el departamento más pobre de Colombia, pobre porque su población es étnicamente negra”.

Particular defensa del presidente Petro al Ministerio de la Igualdad

Sin embargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una particular defensa a la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, cartera que ha recibido agudas críticas de la oposición al Gobierno nacional, advirtiendo que podría ser un caso de burocracia.

En una declaración que dio el presidente Petro, en el municipio de Istmina, realizó una peculiar comparación entre Chocó, el sector bogotano de Chapinero y el norte de Bogotá, el cual ha sido calificado por varios sectores como una lucha de clases.

“Ojalá que en el Chocó podamos hacer varios cabildos alrededor de cómo se va adelantando la política pública para disminuir la desigualdad que separa al pueblo chocoano de poblaciones como la de Chapinero o como la del norte de Bogotá”, dijo en esa oportunidad Petro.

También señaló el mandatario colombiano: “Dignidad en el Chocó, esfuerzos por la paz; unos esfuerzos inmensos por lograr que los niveles más altos de calidad educativa se puedan asentar en los espacios del departamento del Chocó. Que podamos hacer de la región Pacífico de Colombia, que es hoy el único lugar de toda la hoya pacífica mundial que es pobre”.