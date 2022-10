“La teoría del decrecimiento de la ministra de Minas parece que se hará realidad en Colombia”: Carolina Arbeláez

SEMANA: ¿Cómo cree que está manejando el Gobierno los trámites de los proyectos en el Congreso? Se lo pregunto porque usted se molestó este miércoles por la aparente injerencia de funcionarios del Ministerio del Interior durante la votación del proyecto de presupuesto.

Carolina Arbeláez: Lo que podemos observar es que las mayorías les están funcionando al Gobierno. Lo que vemos es una aplanadora, donde pretenden sacar reformas muy importantes para el país, sin mayor discusión. Lo vimos en el trámite de la reforma tributaria, lo estamos viendo con el proyecto de presupuesto, donde pudimos evidenciar cómo el Gobierno pone a funcionar esas mayorías para obtener su propósito. Por ejemplo: en el proyecto de presupuesto lograron que el texto aprobado en Cámara fuera el mismo del Senado para que no tuvieran que hacer conciliación. Lo que estamos viendo es un Gobierno que tiene afán de sacar adelante sus reformas.

SEMANA: ¿Y ese afán es bueno o no?

C.A.: No. Del afán no queda sino el cansancio. Necesitamos que esas reformas tengan discusión. Estamos hablando, ni más ni menos, de reformas estructurales para el país. Estamos hablando de una reforma tributaria inconveniente, con un monto muy elevado en medio de una recesión, de un momento de crisis económica histórica en Colombia, donde tenemos un dólar que sobrepasó los 4.800 pesos y el anuncio de una recesión económica en el mundo en el 2023. Necesitamos prepararnos, pero no es asfixiando a la clase productiva, a los pequeños, medianos y grandes empresarios. Ojalá los partidos políticos tomen conciencia y pongan por encima los intereses del país, de los intereses particulares.

SEMANA: Precisamente, ¿cómo ve el papel de los partidos políticos frente al Gobierno?

C.A.: Esto no es nada nuevo. Recordemos que hace unos días escuchamos a varios partidos anunciando que serían de la coalición de Gobierno. Lo que esperamos es que los partidos que históricamente han defendido al sector empresarial, a los ciudadanos, que han legislado para los colombianos, sigan siendo coherente a sus principios.

SEMANA: ¿Usted cómo ve al gobierno de Gustavo Petro?

C.A.: Hay mensajes muy desafortunados, anuncios que preocupan, que generan mucha incertidumbre para la ciudadanía. La ministra de Minas, Irene Vélez, ha desestabilizado a los mercados al anunciar que no habrá más exploración y explotación de gas y petróleo. El mensaje no genera confianza y produce, entre otras, que el dólar esté en alza.

Los ministros de Gustavo Petro parece que no se hablaran entre ellos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, intenta ser sensato, pero hay otros ministros que no están alineados con él.

Una ministra de Agricultura (Cecilia López) que tiene buenas intenciones, pero no sabe cómo logrará superar la invasión de tierras. Y una ministra de Medio Ambiente (Sasana Mohamad) que dijo que Escazú frenará el megaproyecto que prometió Gustavo Petro en campaña y es su famoso tren elevado desde Buenaventura hasta Barranquilla.

SEMANA: ¿Le cabe responsabilidad a Gustavo Petro y a su gobierno de la disparada del precio del dólar?

C.A.: Pero por supuesto. La gente, los mercados tienen mucha incertidumbre, los capitales se están fugando, la gente está buscando cómo cuidar su capital. Los anuncios que hace el Gobierno, por medio de algunos ministros, generan incertidumbre y tiene, sin duda, un efecto colateral con el incremento del precio del dólar.

SEMANA: ¿Qué le recomendaría usted al gobierno Petro en este momento de incertidumbre económica?

C.A.: Sensatez, prudencia al dar anuncios. No se pueden lanzar anuncios de manera irresponsable. Debemos generar un espacio donde podamos escuchar a todos los sectores. Decirle al Gobierno que no hay afán, que nos tomemos el tiempo para discutir las reformas, que si bien ellos lograron unas mayorías en el Congreso, no es posible que estén implementando una aplanadora que tanto criticaron en el pasado para hoy ponerla a funcionar a su favor. También un mensaje de austeridad en el gasto.

SEMANA: Por último, ¿usted no cree que esta crisis que usted evidencia en el país es provocada? Al menos, así lo han sugerido algunos sectores de oposición.

C.A.: Hace poco escuchamos a la ministra de Salud, Carolina Corcho, diciendo que había que generar una crisis en el sector de la salud para replantear, de alguna manera, sus cambios. Pero mire, también escuchamos a una ministra que habló de la teoría del decrecimiento y que con lo que vemos con la reforma tributaria es que esa teoría de decrecimiento se hará realidad en Colombia, porque pareciera el propósito de Gustavo Petro. Esperemos. El tiempo nos dirá. Espero que el Gobierno reflexione, quiero que al país, que a Gustavo Petro, le vaya bien.