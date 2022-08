¿La votación para elegir al contralor puede ser pública? Esta es la discusión

Este 18 de agosto, el Congreso elegirá al próximo contralor general de la República. Es posible que no se recuerde una elección de este tipo tan polémica como la que se está viviendo. No hay un día en que no se presente una discusión frente a la lista de diez candidatos que buscan reemplazar a Carlos Felipe Córdoba como jefe del ente de control fiscal.

La Contraloría es una de las entidades del Estado con mayor poder y puede entorpecer el rumbo de cualquier alcalde o gobernador con la apertura de un proceso fiscal. Además, uno de los asuntos que más interesa a los congresistas es que cuenta con amplia burocracia: 6.829 funcionarios y un presupuesto que supera el billón de pesos al año.

El pulso por este poder ha resultado particularmente tensionante en el Congreso, no solo por la disputa política que esto implica sino por las denuncias que se han hecho de supuestos ofrecimientos de parte de candidatos a los congresistas.

“La pelea por la Contraloría está grotesca. Los corruptos se juegan cuatro años más de impunidad. Están ofreciendo a congresistas cientos de puestos (corbatas) para esclavizar electoralmente. Les vale huevo arruinar el país con tal de tener en el bolsillo a quien vigila sus feudos”, denunció el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, en su cuenta de Twitter.

En busca de mayor transparencia, el propio Bolívar propuso que la votación, que históricamente se ha hecho de manera secreta, se haga ahora de forma pública, que cada congresista cante su voto ante los micrófonos.

Esta propuesta le sonó también al presidente del Congreso, Roy Barreras, quien no ha tomado alguna determinación al respecto.

Sin embargo, tomar esta determinación no es tan sencillo, pues hay una discusión jurídica detrás.

Según explicó el constitucionalista Juan Manuel Charry, la ley orgánica del Congreso establece que este tipo de votaciones tendrán que ser secretas o de lo contrario sería viciando el procedimiento, lo que podría dar lugar a demandas.

“Si no se cumple con ese requisito puede haber un vicio de inconstitucionalidad que afecte la validez de la elección”, expresó Charry.

El secreto en estos casos se guarda debido a que si bien el contralor no tiene incidencia directa sobre los congresistas, pues estos no son ordenadores de gasto, sí puede tomar algún tipo de retaliación teniendo en cuenta el inmenso poder que tiene este cargo.

Puja política

La puja política entre los candidatos a contralor está al rojo vivo. La disputa está entre María Fernanda Rangel y Carlos Hernán Rodríguez, quienes han protagonizado un importante tire y afloje.

En las últimas horas se han presentado algunas movidas que podrían incidir en la elección. Varias colectividades han anunciado el respaldo por determinado candidato. Cambio Radical se ratificó en su apoyo a Rangel a través de un documento en el que sus 31 congresistas firmaron una carta en que reiteraban su respaldo a la candidata. La U también sigue del lado de Rangel.

El Partido Liberal también ha dicho que se mantiene, a pesar de que han sido pretendidos por el Gobierno para pasarse al lado de Rodríguez. La colectividad es parte de la bancada afín al presidente Gustavo Petro, pero recientemente anunciaron su respaldo a Rangel junto con otras colectividades. Una de las razones es que Rodríguez es cercano a dos personas con las que no comulgan en la bancada, el exgobernador Juan Carlos Abadía y el excongresista Juan Carlos Martínez.

Sin embargo, SEMANA conoció que los congresistas que son más cercanos al Gobierno no estarían de acuerdo con votar por Rangel y quisieran respaldar a Rodríguez. No será fácil ser disidentes del lineamiento del expresidente César Gaviria, a pesar de que el voto sigue siendo secreto.

En el Partido Conservador la situación es aún más compleja. La bancada había anunciado su respaldo a Rangel, sin embargo, la decisión podría tener cambios a última hora. En la Cámara de Representantes la bancada dijo abiertamente que ya no estarán con la funcionaria de la Contraloría, sino que se irán del lado de Carlos Hernán Rodríguez.

SEMANA conoció que este martes en horas de la noche la colectividad en pleno se reunió para tomar una decisión junto con la dirección nacional. El encuentro se llevó a cabo a puerta cerrada y se discutió esa movida de Rangel hacia Rodríguez. Allí, los representantes a la Cámara pidieron respaldar a Rodríguez.

La movida de los godos fue clave porque se trata de una colectividad con buenos números en el Congreso, cuentan con 15 senadores y 28 representantes a la Cámara, pero además rompe la coalición de los tradicionales que respaldaban a Rangel.

Algo similar sucedió con 15 de las 16 curules de paz que inicialmente había anunciado su respaldo a Rangel, pero sorpresivamente en las últimas horas dijeron que ahora apoyarán a Rodríguez. En el caso de la Alianza Verde decidieron dejar en libertad.

Otra movida importante fue el anuncio del Partido Mira de apoyar a Rodríguez. Aunque no se trata de la bancada con mayor número de parlamentarios, sí manda un mensaje importante con relación a que el Gobierno, a pesar de las diferencias ideológicas, sigue teniendo el control.