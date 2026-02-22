Las 10 frases más impactantes de Mauricio Cárdenas en SEMANA: “Pareciera que el candidato es Petro y no Cepeda”

1. “[Gustavo Petro] teme perder las elecciones”

De acuerdo con Mauricio Cárdenas, el presidente Gustavo Petro cuestiona a la Registraduría y el sistema electoral colombiano porque teme perder las elecciones.

“¿Por qué ahora sale el presidente a decir que no confía en la Registraduría? Él teme perder las elecciones y el día que las pierda va a decir que ‘se las robaron’. Petro está mostrando que no es un demócrata y que es alguien que tiene ciertos elementos que son de un autócrata", dijo.

2. “La petrosalud mató a Kevin”

El candidato de la Gran Consulta por Colombia opinó sobre la muerte de Kevin Acosta, menor que murió por falta de medicamentos para la hemofilia, responsabilizando el modelo de salud que el presidente Petro quiso implementar en su gobierno.

“La petrosalud mató a Kevin. La petrosalud es un sistema ineficiente, inoperante y corrupto. Petro intervino el sistema y lo hizo por la puerta de atrás. (...) La revictimización de la mamá de Kevin, que ya tiene un dolor enorme por la muerte de su hijo por la falta de un sistema que opere, y que ahora aparece acusada por el presidente como la responsable por haberlo dejado montar en bicicleta. Petro nunca asume una responsabilidad, siempre está viendo a quién le echa la culpa“, manifestó.

3. Iván Cepeda, “un avestruz”

Cárdenas calificó a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, como un avestruz y resaltó que no ha asistido a debates con otros aspirantes.

“Lo veo como un avestruz, muy escondido, no saca la cabeza. Se para en tarimas, en eventos totalmente orquestados por el Gobierno, lee un discurso, pero no está dando la cara, no está en los debates", sostuvo.

4. “Pareciera que el candidato es Petro y no Cepeda”

Frente al aspirante del petrismo y su ausencia en debates por fuera de las plazas públicas que ha convocado, dijo: “Muchas veces pareciera que el candidato es Petro y no Cepeda. ¿Será que hay algo detrás? Él no da la cara".

5. Abelardo de la Espriella y las “firmas malas”

Cárdenas habló sobre Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que ahora figura como uno de los punteros en las encuestas. Comentó que la Registraduría encontró que la “inmensa mayoría” de las firmas que presentó no pudieron ser validadas.

“Entre otras cosas, me impresionó la cantidad de firmas malas que presentó Abelardo de la Espriella. Es decir, un despliegue enorme de tractomulas llevando cajas y cajas a la Registraduría, y el propio registrador certificó que la inmensa mayoría de esas firmas no eran válidas“, dijo.

Y en otro aparte, aseguró que concuerda con el abogado en la importancia de la “seguridad y el orden”, pero aseguró que esa propuesta “no es suficiente”.

6. La relación “fluida” con Vicky Dávila

Luego de chocar en redes sociales, Cárdenas aseguró que la relación con Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, ha tomado un giro.

“Recuerdo cuando Vicky Dávila planteó la posibilidad de participar en La Gran Consulta. Lo digo con toda la sinceridad, en su momento tuvimos diferencias, pero yo dije: esta es la democracia, tenemos que unirnos, y le di la bienvenida. Y una de las cosas más gratas de esta consulta es que con Vicky hemos desarrollado una relación muy fluida. (...) Al final del día siempre estamos de acuerdo en los temas, en las decisiones que debemos tomar, en promover alguna idea, alguna iniciativa. Esto ha sido maravilloso", contó.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Cárdenas advierte: “Aquí hay que levantar todas esas mesas de negociación y meter a los gestores de paz a las cárceles otra vez”. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

7. “Lo primero que hay que hacer es cambiar al presidente de Ecopetrol”

Y también se refirió a la crisis de Ecopetrol bajo la presidencia de Ricardo Roa, exgerente de campaña de Gustavo Petro.

“Evidentemente, la situación de Ecopetrol no es buena. Lo primero que hay que hacer el 7 de agosto es cambiar al presidente de Ecopetrol. Lo digo con toda claridad. Si no lo han cambiado en estos meses, seguramente no lo harán, porque el estilo del presidente Petro es el de defender y sobre todo a su gerente de campaña. Pero Ecopetrol no va bien", opinó.

8. “Cerrar entidades que no sirven”

De acuerdo con el exministro de Hacienda, el país no necesita reformas tributarias, sino un recorte del gasto.

“Más que reformas tributarias, lo que se necesita es un recorte drástico del gasto. El roto es tan grande que ningún impuesto es capaz de llenarlo. Lo primero es cerrar entidades que no sirven", señaló.

9. En vez de motosierra, “bisturí”

Como el presidente de Argentina, plantea recortes, pero su objetivo no es que sean drásticos. Por eso dijo: “Acá no sería con la motosierra, al estilo Milei, sino con un bisturí, porque al colombiano no le debe doler. No debe sentir nada”.

10. No renovará las OPS de “empleo militante”

Frente a los recortes, Cárdenas dijo claramente que los contratos de prestación de servicio se racionalizarán y que cortará el “empleo militante”.

“Lo que hay que hacer es no renovar esos contratos. La gran mayoría forma parte de lo que llamo el empleo militante. Gente que llega allá, no por mérito, sino por militancia", respondió Cárdenas.