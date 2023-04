Las arremetidas del expresidente Álvaro Uribe contra el sistema de salud de Cuba: “es un desastre”

A pocas horas de que inicie el debate definitivo de la reforma a la salud, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el expresidente Álvaro Uribe volvió a calentar el debate, esta vez haciendo comparaciones entre la forma en la que se maneja el sistema sanitario en Colombia y lo que ocurre en Cuba.

Las declaraciones de Uribe se dan a raíz de las de la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha puesto como ejemplo el modelo de salud de Cuba, lo que le ha valido las críticas de la oposición.

“Ojalá nosotros pudiéramos enviar misiones de médicos a trabajar y a contribuir en la salud de otros”, dijo Francia Márquez al hablar de Cuba con admiración, durante una entrevista con SEMANA.

El sistema de salud de Cuba es motivo de controversia - Foto: AP Newsroom

Si bien se creía que ya había sido cerrada la polémica, el expresidente Álvaro Uribe ha revivido la polémica varias veces.

Tal como lo había hecho la vicepresidenta, Uribe comparó este martes el sistema de salud cubano con el de Colombia, pero esta vez para criticar el modelo que se maneja en la isla.

Para hacerlo, Uribe le dio la vuelta a un argumento que han usado los críticos del sistema de salud colombiano: las constantes quejas contras las EPS y la gran cantidad de tutelas para acceder a servicios de salud.

La Comisión Séptima de la Cámara discutirá este martes la reforma a la salud - Foto: estebaN vega la-rotta-semana

“Nuestro sistema de salud genera más de 700 millones de facturas al año, y presentan 1,2 millones de quejas”, reconoció Uribe. Pero, de inmediato, apuntó: “aquí siquiera hay quejas y tutelas, en los sistemas estatales como el cubano hay resignación y temor a quejarse”.

El exmandatario y jefe natural del Centro Democrático calificó lo que se vive en Cuba como una “miseria”.

Esta no ha sido la única arremetida de Uribe contra el sistema de salud de la isla. Este fin de semana, durante un foro organizado por el Centro Democrático en el municipio de Riohacha, en La Guajira, el expresidente Álvaro Uribe lanzó un SOS frente a la discusión que se viene dando en el país sobre la reforma a la salud.

“Veamos Cuba. No es la vieja generación crítica del castrismo; es la nueva generación. Los que han salido recientemente, médicos jovencitos que se han tenido que ir al extranjero, dicen: ‘al principio eso pudo funcionar, hoy es un desastre. Solamente le sirve a la alta burocracia cubana y a unos visitantes internacionales para hacerse publicidad’”, sintetizó el líder natural del Centro Democrático.

Adicionalmente, el expresidente Uribe afirmó que, en Colombia, “el rico tiene la misma atención del pobre”.

El jueves de la semana pasada, el exmandatario también se había ido lanza en ristre contra el sistema de salud cubano.

“Una cosa es la propaganda oficial comunista y otra la realidad miserable que vive el pueblo cubano. Nuestro sistema mixto, solidario, sin monopolio estatal, es de lejos mejor y además mejorable”, apuntó el expresidente.

Lo que dijo Francia Márquez

La vicepresidenta, en entrevista con SEMANA, aclaró hace algunos días la polémica que se levantó en el país cuando desde la isla dijo que ese sistema es el camino que debe seguir Colombia. Afirma que sus palabras “fueron sacadas de contexto”.

Francia Márquez, vicepresidenta de la República. - Foto: juan carlos sierra-semana

“Estamos aquí mismo discutiendo solo sobre un sistema de las EPS y no damos el paso siquiera para nosotros mismos fortalecer nuestro sistema de salud al interior de nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos? Y no damos el paso por las mezquindades políticas y económicas que, como viven en privilegios en términos de salud, condenan a millones y millones de colombianos a tener que hacer filas para que los atiendan. A tener que hacer filas para que les den un medicamento, filas para que les autoricen una cirugía. Esa es una realidad. O lo peor, las mujeres que están muriéndose embarazadas en mi región, en el Pacífico, o en cualquier región de este país”, se queja.

Y enfatizó nuevamente: “Yo dije que lo admiro, yo lo dije. Admiro el sistema de salud, que apoya profesionalizar, a miles de ciudadanos, incluyendo colombianos. Porque más de mil se han formado allá y aquí no han tenido la oportunidad, en nuestra nación. Sí la han tenido en otra nación bloqueada o dictadura, como usted dice”.

La directora de SEMANA, Vicky Dávila, le preguntó si Cuba era una dictadura. Y la vicepresidenta, Francia Márquez, se negó a contestar en ese sentido y solo apuntó a decir: “¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura como usted dice, pero no envía armas, envía médicos. ¿Eso no es de admirar?”.

Márquez insistió: “Dictadura o no, como usted lo quiera llamar”. ¿Para usted es dictadura Cuba o no?, insistió la periodista. “Usted ha puesto el calificativo, yo no lo pongo así. Yo no lo pongo así... Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Cada pueblo decide cómo se organiza políticamente”.