“Las manifestaciones del día de ayer son un acto para reflexionar y llegar a acuerdos”: presidente de la Cámara, Andrés Calle

“Siempre he sido un fiel defensor del derecho legítimo a la protesta pacífica, por lo que coincido en que las manifestaciones del día de ayer son un acto para reflexionar y llegar a acuerdos. Como lo busco reflejar en la Cámara de Representantes: en la diferencia se construye democracia”, aseguró el presidente de esa corporación.

“Sé que hay un sector de la gente que me quiere muerto y que es la misma que aplaudió que mataran 6.402 jóvenes y se creyó el cuento que eran guerrilleros, claro que la escucho y me asusta que lleguen al poder de nuevo. Ellos no quieren diálogo, solo frenar las reformas ‘per se’ y sacar el presidente”, aseguró Petro.