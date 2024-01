Las reformas que según Gustavo Bolívar deben aprobarse en el Congreso. Dice que si no pasan, no se acabará la corrupción en Colombia

“Me frustraría mucho que se acabe el Gobierno del cambio sin que nuestras bancadas del Congreso presenten y aprueben reformas que allanen el camino a la transparencia: 1. Quitar al Congreso elección de procurador y contralor. 2. Separar Medicina Legal de Fiscalía. 3. Financiación estatal 100 % de las campañas. 4. Los presidentes de la República no deberían ternar al fiscal (nefasto)”, aseguró el exsenador.

Se trata de temas claves y sensibles para el país. Por ejemplo, el primero, es que el Congreso no elija a las cabezas de la Procuraduría y la Contraloría, lo que es un camino difícil. Aunque varios parlamentarios han reconocido que no hay total transparencia en ese proceso, se sabe que al interior del Capitolio Nacional se mueve un gran lobby detrás de esa decisión. Hasta el momento no ha sido posible hacer ese cambio.